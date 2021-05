OL : Aouar applaudit Aulas et Juninho

Dans : OL.

Houssem Aouar a pris la parole pour féliciter l’OL, et ses dirigeants Jean-Michel Aulas et Juninho, d’être allés chercher Peter Bosz. Le numéro 8 se dit impatient de travailler avec lui.

Brusque changement de cap à l’Olympique Lyonnais, avec l’arrivée de Peter Bosz pour entrainer l’équipe pour les prochaines années. Le technicien néerlandais est connu pour sa faculté à faire évoluer les jeunes éléments, et à prôner un jeu dirigé vers l’avant. De quoi régaler les supporters sur le principe, mais aussi les joueurs, qui aiment en général plus attaquer que défendre. Présent avec les Espoirs pour préparer l’Euro de sa catégorie, Houssem Aouar n’a pas tenu le discours d’un joueur sur le départ. Bien au contraire, le numéro 8 de l’OL se voit déjà évoluer sous les ordres de Peter Bosz la saison prochaine.

« De ce que j'ai vu sur la façon dont il a fait jouer l'Ajax Amsterdam et le Bayer Leverkusen, c'est un très bon coach. Nous sommes impatients de travailler avec ce genre d'entraîneur. On va apprendre à le connaitre », a prévenu le milieu de terrain, qui est pourtant annoncé sur le départ cet été. En tout cas, Houssem Aouar possède un bon de sortie, même si, comme la saison dernière, il n’est pas dit qu’il l’utilise ou qu’il ait des offres à sa convenance. Il faut dire que le Lyonnais pur souche ne sort pas d’une saison exceptionnelle, et entre les pépins physiques et sa méforme sur le terrain, il n’a pas pesé dans la fin de saison de l’OL. De quoi refroidir des candidats parfois cités et du niveau de la Juventus Turin ou du Real Madrid. Mais Arsenal lorgne notamment toujours sur lui, même si le club londonien, qui n’a pas réussi à aller chercher une place européenne cette saison, fait beaucoup moins rêver les « frenchies » qu’à une époque.