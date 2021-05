Lyon : Peter Bosz promet « du beau jeu » à l'OL

Dans : OL.

Présent ce dimanche en conférence de presse, et s'exprimant dans un français parfait, Peter Bosz a évoqué la philosophie de jeu qu'il veut mettre en place à l'Olympique Lyonnais.

Au lendemain de l’annonce par l’Olympique Lyonnais de la signature de Petez Bosz jusqu’en 2023, avec une option pour une saison de plus, l’entraîneur néerlandais faisait face aux médias. S’exprimant dans notre langue, ce qui était un critère essentiel pour le club de Jean-Michel Aulas, le successeur de Rudi Garcia a confirmé qu’il ne voulait pas changer ses habitudes en rejoignant l’OL et que le football offensif va retrouver toute sa place au Groupama Stadium, tout en s’appuyant sur les jeunes formés à Lyon.

« Je suis heureux de rejoindre ce grand club, je connais Lyon car j’ai joué contre eux quand j’étais en France, mais je les connais surtout avec l’Ajax. C’était très dur avec d’excellents supporters. Lyon est un très grand club (…) Je veux que mon équipe joue un football attractif et offensif, car à mon avis on joue pour les supporters et pas pour nous-même. Je veux connaître les joueurs, mais oui j’aime le football offensif et les joueurs intelligents pour faire quelque chose de spécial à Lyon (...) La communication avec les joueurs est très importante, je m'en occupe et mon staff aussi. Mon système devra être clair, et si ça l'est, alors on peut arriver à gagner des choses (...) J'ai déjà regardé des matches, car cela fait quelques jours que je parle avec Lyon et j'ai abandonné mes vacances pour voir des matchs. Il est encore trop tôt pour parler précisément (...) Le foot français est à très haut niveau et à Lyon il y a toujours eu des bons joueurs. De travailler avec ces bons jeunes, cela me fait plaisir », a confié Peter Bosz, qui sait que Jean-Michel Aulas et Juninho veulent valoriser les jeunes issus du centre de formation.