OL : Anthony Lopes le dingue, il jure que c'est fini !

Dans : OL, Ligue 1.

A l'occasion du match PSG-OL, Anthony Lopes va croiser la route de Kylian Mbappé et du côté de l'attaquant parisien on espère probablement que cela ne se terminera pas comme la saison passée. Dans une sortie très musclée, le gardien de but lyonnais avait défoncé le champion du monde tricolore. Un des nombreux faits d'arme de l'international portugais, qui la saison passé avait souvent fait parler de lui pour un comportement disons...désordonné. Mais cette fois c'est fini, Anthony Lopes le répète ce samedi dans Le Progrès, il veut changer d'image et démontrer qu'il vaut mieux que cette sale réputation.

« Il y a que je ne suis pas content de ce que j’ai pu faire par le passé, car ce n’est pas ma personnalité, je ne suis pas comme ça. Je dois assumer, je l’assume et je m’en suis servi pour en tirer des enseignements positifs. Maintenant j’essaie d’abord de me focaliser sur moi, de ne pas gaspiller de l’énergie, pour gagner en sérénité. Comment s’est opérée cette prise de conscience ? Par le dialogue. J’ai pris conscience de ce que j’ai fait. On m’a aussi reproché des choses, à l’extrême. C’est ce qui s’est passé après Marseille qui m’a fait prendre conscience des choses, on ne parlait plus de mes performances. Ce n’était que de l’extra-sportif. Ce n’est pas l’image que je veux donner », admet, dans le quotidien régional, le portier de l'Olympique Lyonnais qui a raté le début de saison en raison de sa suspension suite au match OM-OL. Mais depuis le capitaine lyonnais a un comportement exemplaire, ce qui ne nuit pas à ses performances sportives.