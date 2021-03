OL : Andersen, Depay, des surprises au mercato ?

Dans : OL.

Tandis que Marcelo a officiellement prolongé à l’OL cette semaine, Jean-Michel Aulas espère toujours convaincre Memphis Depay d’en faire de même.

La tendance est toutefois plus que jamais à un départ du capitaine de l’Olympique Lyonnais en fin de saison. Courtisé par le Barça, la Juventus Turin ou encore le PSG, Memphis Depay n’a toujours pas répondu à l’offre de prolongation soumise par Jean-Michel Aulas. Devant la presse ce mardi, le président lyonnais a évoqué le sujet. « S’il doit repartir pour un plus grand club que l'OL, je me ferais une raison. Si par contre il doit rester, on aura participé à ce qui sera pour lui une histoire encore plus grande car ça voudra dire qu’on a gagné quelque chose » a indiqué le président de l’Olympique Lyonnais, qui espère secrètement un revirement de situation et une prolongation de contrat de la part de Memphis Depay, sans trop y croire pour autant.

Andersen de retour, Juninho émet un doute

Cet été, un autre dossier agitera l’Olympique Lyonnais, celui de Joachim Andersen. Indésirable aux yeux de Rudi Garcia l’été dernier, l’international danois réalise une saison bluffante à Fulham, où il est un titulaire indiscutable au point de parfois hériter du brassard de capitaine. A la surprise générale, Juninho a fait savoir que le retour d’Andersen à l’OL n’était pas une certitude, bien qu’il soit prêté sans option d’achat. « Je pense qu'il va vouloir prolonger l'aventure là-bas en Premier League. Il a bien joué à Fulham. Mais s'il revient, on va l'accueillir avec les bras grands ouverts ». A peine plus bavard, Jean-Michel Aulas a confirmé que le contexte Covid pourrait pousser l’OL à vendre certains joueurs comme Andersen. « Il y en a qui sont susceptibles de partir, d’autres de revenir et il y a une situation économique qui n’est plus celle qu’avant. On sait que, faire venir des joueurs de l’extérieur d'un bon niveau, ça coûte un certain prix. Il faut savoir anticiper. Les opérations qu’on est en train de mener sont de nature à montrer qu’on est ambitieux ». Au rayon des infos mercato, notons enfin que les négociations sont très avancées entre l’OL et Jason Denayer, en fin de contrat avec les Gones en 2022.