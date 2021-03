OL : Memphis Depay convaincu, le Barça jubile

Dans : OL.

En fin de contrat à l'OL, Memphis Depay laisse toutes les portes ouvertes. Mais le Barça est convaincu que le Néerlandais va signer chez lui.

A deux mois de la fin de la saison, Memphis Depay se concentre totalement sur la course au titre avec l’Olympique Lyonnais. Malgré l’insistance de son club pour le prolonger, les chances de voir l’attaquant néerlandais craquer à nouveau pour l’OL alors qu’il peut rejoindre le club de son choix, et que des ténors en Italie ou en Espagne pensent à lui, sont tout de même bien maigres. Néanmoins, Jean-Michel Aulas est toujours confiant et compte bien profiter de sa proximité avec le clan Depay pour faire le forcing jusqu’au bout. Toutefois, le quotidien Marca fait un point sur l’avenir de l’ancien joueur de Manchester United, et confirme que le FC Barcelone estime être en avance sur ce dossier. Conscient qu’un joueur libre est très estimable en cette période difficile sur le plan économique, le club catalan ne lâche pas l’entourage de Memphis Depay depuis plus d’un an, et l’arrivée de Ronald Koeman à la tête de l’équipe.

Le fait que l’ancien sélectionneur des Pays-Bas ait de grandes chances d’être toujours en place la saison prochaine, est aussi un point très positif pour Memphis Depay. Mais c’est surtout le forcing au quotidien pour convaincre le buteur lyonnais de venir en Espagne qui est en train de faire la différence, alors que son agent n’a par exemple que des contacts plus espacés avec des formations italiennes. Seul Liverpool vient régulièrement aux nouvelles, selon le média espagnol, ce qui a en tout cas le don de décupler la confiance des dirigeants barcelonais quant à la finalisation de la venue de Memphis Depay chez eux. Jean-Michel Aulas sait à quoi s’en tenir, lui qui, avec son expérience, sait très bien que le fait de voir un joueur aller au bout de son contrat rend quasiment impossible toute prolongation une fois que les offres arrivent d’ailleurs.