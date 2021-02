OL : Amandine Henry prolonge jusqu'en 2023

Dans : OL.

L'OL a officialisé ce mercredi la prolongation de contrat d'Amandine Henry, son emblématique milieu de terrain internationale.

« L’Olympique Lyonnais est heureux d’informer de la prolongation de contrat de sa milieu de terrain internationale française Amandine Henry, pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2023, plus une année en option. Figure de l’Olympique Lyonnais, Amandine Henry a débuté en septembre dernier sa 13ème saison avec le club, après avoir disputé plus de 450 matches dans sa carrière dont 293 avec l’OL (66 buts) et 93 avec l’Equipe de France. Vainqueur à six reprises de la Women’s Champions League, la milieu de terrain internationale, âgée de 31 ans, a également remporté 12 championnats de France, 7 Coupes de France et 1 Trophée des Championnes avec l’OL, mais aussi un titre de championne des Etats-Unis (NWSL) avec les Thorns de Portlands en 2017 », rappelle l’Olympique Lyonnais dans un communiqué

La milieu de terrain de l’OL féminine s’est réjouie de cet accord. « Je suis très heureuse de prolonger avec l’OL. Au fil des années, Lyon est devenue en quelque sorte ma deuxième ville de naissance ! J’ai encore envie de gagner des titres ici et de transmettre mon expérience aux plus jeunes afin que le club reste tout en haut », a expliqué Amandine Henry.