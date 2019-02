OL : Allez l'OL, ce Madrilène anti-Barça y va de bon cœur

Dans : OL, Ligue des Champions, Liga.

Après la belle performance du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Manchester United mardi soir, l’Olympique Lyonnais tentera à son tour de réaliser un gros coup face au FC Barcelone. Une rencontre qui se déroulera la semaine prochaine au Groupama Stadium, et qui sera évidemment scrutée de près en Europe. Et notamment à Madrid, où les plus fervents « anti-Barça » supporteront l’Olympique Lyonnais. C’est notamment le cas d’Alvaro Arbeloa, l’ancien défenseur de la sélection espagnole et du Real Madrid, qui a d’ores et déjà affiché son soutien à l’OL.

« OL-Barça ? Je ne suis pas anti barcelonais mais c’est vrai, je veux toujours que le Barça perde donc je serais pour Lyon. Quand je jouais en sélection, il y avait beaucoup de joueurs du Barça mais quand je les affrontais, je n’avais plus d’amis. J’espère que le Barça ne passera pas, ça ferait un rival en moins » a confié dans le programme El Chiringuito de Jugones l'ancien de West Ham, évidemment supporter du Real Madrid dans cette compétition. « Ces joueurs du Real Madrid ont déjà réalisé l’impossible. Ils sont capables de tout, cette saison encore ». Reste à savoir si l’OL est également capable de tout. Battre le grand Barcelone, par exemple…