OL : Alerte covid, un appel lancé aux 3.000 supporters de Lyon !

Avant le match entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne, près de 3.000 supporters lyonnais s'étaient regroupés à Décines pour motiver leur équipe au moment du départ. Mais il y a un gros problème.

L'Olympique Lyonnais a survolé le derby du Rhône dimanche soir en infligeant une cinglante défaite (0-5) à l'AS Saint-Etienne sur sa pelouse. Largement supérieurs, les Gones sont revenus à 2 points de Paris et Lille. Pourtant, les supporters lyonnais se sont distingués d'une façon plus problématique avant la rencontre. Quelques heures avant le match, environ 3.000 fans de l'OL se sont retrouvés à Décines pour soutenir leur équipe, et c'est peu dire que la distanciation sociale n'a pas été respectée. Des images qui ont crée la polémique dans le contexte sanitaire actuel, et qui ont provoqué les critiques de Didier Roustan. Dans un communiqué officiel publié sur les réseaux sociaux, le groupe Lyon1950 a tenu à inciter les personnes présentes à respecter les règles et à se tester.

« Journée exceptionnelle que celle d'hier, malgré tout face à la difficulté à tenir les mesures sanitaires et face au nombre de présents, nous recommandons aux gones venus à Décines d'observer un strict respect des mesures de distanciation durant les 7 prochains jours et éventuellement d'effectuer un test Covid le 5ème » écrit le groupe de supporters. Rappelons que les supporters lyonnais ne sont pas les seuls à avoir réaliser ce genre de regroupement, puisque des Rennais s'étaient également retrouvés avant la rencontre opposant Rennes à Lille, dimanche après-midi. A l'heure où l'hypothèse d'un reconfinement est dans l'air, il serait dommage que le football donne le mauvais exemple, surtout si ensuite les clubs veulent obtenir le droit de recevoir du public dans les stades. Même si évidemment cette situation qui dure depuis presqu'un an commence à rendre tout le monde totalement dingue.