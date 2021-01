OL : Ambiance volcanique à Lyon, Didier Roustan est sidéré

Dans : OL.

A quelques heures du derby, les fans de l’Olympique Lyonnais se sont rassemblés afin d’encourager les joueurs de Rudi Garcia à leur départ en bus.

Les images étaient particulièrement étonnantes en cette période de pandémie de Covid-19. Et pour cause, 3.000 supporters de l’Olympique Lyonnais étaient entassés les uns sur les autres afin de soutenir leurs joueurs. De belles images en tant normal, mais qui ont scandalisé Didier Roustan alors que la France est sur un fil, à deux doigts de basculer vers un nouveau confinement. « Et merci pour les clusters également pfff.. (la 2ème partie de la vidéo - dans la 1ère les fumigènes laissant un doute sur les distances entre les uns et les autres, encore que..- est terrible..) » a publié le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe, qui a mis les supporters de Rennes dans le même sac, eux qui se sont également rassemblés avant la réception de Lille. « Bonjour les clusters again (référence tweet précédent)..pas assez de morts et de gens économiquement sur le carreau pour réellement comprendre je suppose ». Nul doute que la position de Didier Roustan sera massivement partagé au sein des amateurs du ballon rond…