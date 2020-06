OL : Accord OL-Berlin, Tousart ne jouera plus avec Lyon !

Dans : OL.

Le flou qui entourait la situation de Lucas Tousart est définitivement levé, le Hertha Berlin ayant dévoilé la teneur d'un accord avec l'Olympique Lyonnais.

L’absence de Lucas Tousart à la reprise de l’entraînement, lundi au Groupama Training Center, a fait planer le doute sur l’avenir immédiat du milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais prêté par le Hertha Berlin à l’OL jusqu’à la fin de la saison. Car lorsque Lucas Tousart a signé avec le club allemand lors du mercato d’hiver, personne ne savait que le club rhodanien allait devoir jouer en août des matches officiels de la saison 2019-2020. Et ce mardi, le Hertha Berlin a mis un terme aux supputations, Lucas Tousart rejoindra bien la Ville Grise dès le 1er juillet et ne participera donc pas au match retour contre la Juventus en Ligue des champions, et à la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG.

Le Hertha Berlin remercie l’Olympique Lyonnais pour cet accord. « Lucas Tousart sera définitivement un joueur du Hertha BSC à partir du 1er juillet 2020. Le club et l'Olympique Lyon se sont finalement mis d'accord. Le milieu de terrain de 23 ans a signé un contrat à long terme avec Berlin en janvier, mais il devait encore jouer pour Lyon jusqu'à la fin de la saison. Plus récemment, des questions se sont posées à ce sujet, car bien que la Ligue 1 française ait été annulée à la suite de la pandémie de coronavirus, l'UEFA Champions League devrait se poursuivre en août avec le match retour des huitièmes de finale. Nous sommes heureux qu'il y ait maintenant de la clarté et que nous puissions accueillir Lucas comme notre nouveau joueur à partir de juillet. Nous avons eu de bonnes discussions avec les responsables de l'Olympique Lyonnais, et je tiens à les remercier », a déclaré Michael Preetz, le directeur sportif du Hertha Berlin.