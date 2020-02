OL : 70ME pour Moussa Dembélé, Chelsea fera une offre !

Dans : OL.

Déjà cité du côté de plusieurs gros club anglais lors du récent mercato hivernal, Moussa Dembélé semble toujours dans le collimateur de Chelsea. Lyon doit se préparer.

Jean-Michel Aulas l’a clairement fait savoir lors du récent marché hivernal des transferts, l’Olympique Lyonnais refusait d’envisager le départ de Moussa Dembélé. Car du côté de l’OL on a vu débarquer au Groupama Stadium plusieurs émissaires de géants anglais (Manchester United, Chelsea, Arsenal…), et l’idée même de voir partir le buteur n’était pas envisageable. Mais l’été prochain, le président lyonnais devra probablement se pencher encore une fois sur les propositions anglaises. Ce mercredi, l’Evening Standard affirme en effet que Chelsea et Frank Lampard sont déjà prêts à dégainer une offre colossale pour Moussa Dembélé.

Le quotidien anglais indique que l’entraîneur du club londonien disposera d’une enveloppe de 180ME pour renforcer une formation qui en a besoin si elle veut revenir dans la course pour le titre en Premier League. Et dans ce budget, Frank Lampard semble vouloir mettre 70ME rien que pour Moussa Dembélé. Une somme forcément colossale pour un joueur que l’Olympique Lyonnais était allé chercher au Celtic en 2018 pour 22ME. A ce prix-là, on voit difficilement Jean-Michel Aulas refuser directement l’offre de Chelsea, même si son buteur a encore trois ans de contrat avec l’OL. Reste aussi à savoir ce que Moussa Dembélé choisira de faire, car forcément en signant à Chelsea l'attaquant de 23 ans devra s'attendre à une concurrence sauvage. Et Olivier Giroud peut en témoigner, aucun joueur, aussi titré soit-il, n'a un poste de titulaire assuré chez les Blues.