OL : 68 ME, Lyon fixe le prix de sa superstar

Dans : OL, Mercato.

Capitaine et meilleur joueur lyonnais de cette première partie de saison, Nabil Fékir est l’homme qui peut permettre aux Rhodaniens de faire une deuxième partie exceptionnelle, avec l’ambition d’atteindre la finale de l’Europa League, et de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Son grand retour en forme ne laisse en tout cas pas les grands clubs indifférents. Si le milieu offensif a un penchant clair pour l’Espagne, ce sont comme souvent les clubs anglais les plus gourmands et les plus pressants. Ainsi, un départ dès le mois de janvier n’est pas envisageable, mais Arsenal se place déjà en vue de l’été 2018.

Selon le Daily Star, le club londonien tâte déjà le terrain, et a reçu un premier élément de réponse s’il veut avoir gain de cause dans ce dossier. En effet, l’OL a bien l’intention de déjà battre le record de son transfert le plus cher, en cédant Nabil Fékir à partir d’un montant de 68 ME. De quoi lancer les enchères sur une base très élevée, mais c’est aussi avec une telle rentrée d’argent que Jean-Michel Aulas compte bien compenser l’éventuel départ de l’international français. Pour mémoire, Alexandre Lacazette a quitté Lyon pour… Arsenal contre la somme de 60 ME, dont 7 ME de bonus éventuels.