OL : 27,5ME pour JRA, c'est signé Aulas plus que Juninho

Dans : OL, Mercato, SCO.

Jeff Reine-Adélaïde va vivre un sacré moment ce vendredi soir au Groupama Stadium puisque deux jours après avoir quitté Angers pour Lyon moyennant 27,5ME plus un pourcentage éventuel à la revente, le jeune milieu de terrain va suivre le match OL-SCO dans les tribunes. Le hasard du calendrier fait que son nouveau et son ancien club s'affrontent, une rencontre dont il est officiellement privé en raison d'une clause prévue dans le contrat entre les deux formations. Désormais joueur de l'Olympique Lyonnais, JRA suscite encore des questions, car si de l'avis même de nombreux spécialistes, Jeff Reine-Adélaïde est promis à un brillant avenir, le prix payé par l'Olympique Lyonnais peut sembler énorme.

Et selon L'Equipe, au sein même de l'OL le tarif exigé par les dirigeants angevins afin de lâcher l'international Espoirs a fait tousser. Juninho et Sylvinho se seraient notamment posés la question de savoir si payer aussi cher un jeune joueur était judicieux. Et comme Nice semblait en mesure de s'aligner sur les propositions lyonnaises, et que cela hésitait toujours à Lyon, Jean-Michel Aulas serait personnellement entré dans la danse, sortant de la réserve qu'il s'était imposé. Le quotidien sportif affirme en effet que c'est le boss de Lyon en personne qui a insisté et validé l'opération à ce niveau financier pour aboutir à un accord.