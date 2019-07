OL : 20 ME pour Nzonzi, Lyon va-t-il craquer ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Numériquement, l’Olympique Lyonnais a largement compensé le départ de Tanguy Ndombele puisque deux milieux de terrain ont posé leurs valises dans la capitale des Gaules, Thiago Mendes et Jean Lucas. Si l’ancien joueur du LOSC a davantage été recruté pour concurrencer Lucas Tousart, l’ex milieu du FC Santos a bien le profil d’un milieu relayeur. Ce qui pourrait laisser penser que l’OL ne se renforcera plus dans ce secteur de jeu, d’autant qu’un repositionnement de Nabil Fekir est à l’étude.

Mais en Italie, on persiste et signe pour dire que Lyon s’intéresse à Steven Nzonzi. Selon le journaliste italien Alfredo Pedulla, l’intérêt des Gones est grandissant à l’égard de l’international tricolore, champion du monde avec les Bleus en 2018. « Lyon souhaite réinvestir une partie de la somme récupérée grâce au transfert de Ndombele pour acheter Steven Nzonzi. Rome demande environ 20 ME pour le Français » explique le spécialiste du mercato italien. Reste à voir si cette piste, plusieurs fois démentie par les médias français mais qui persiste chez nos confrères italiens, prendra de l’ampleur dans les prochains jours à Lyon.