OL : 2 points en 3 matchs, Juninho fonce sur deux joueurs

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Toujours en quête de plusieurs renforts sur le marché des transferts, l’Olympique Lyonnais a ciblé Gaëtan Laborde et un jeune défenseur central uruguayen.

Le club rhodanien aurait pu pousser un grand ouf de soulagement ce dimanche après-midi au Groupama Stadium. Mais alors que l’OL avait la victoire en mains grâce à Dembélé ou Paqueta, Lyon s’est finalement fait rejoindre par Clermont dans les dix dernières minutes de jeu sur un doublé de Rashani (3-3)... Encore une contre-performance pour les Gones, qui n’y arrivent décidément pas en ce début de championnat, avec deux points pris en trois journées. Autant dire que la pression continue de monter à l’intérieur du vestiaire de Peter Bosz. Surtout après la difficile semaine traversée dans la foulée de la déroute à Angers. Histoire de calmer les esprits et remettre Lyon dans le droit chemin, Juninho va essayer d’apporter les recrues réclamées par son coach au cours des prochains jours. Suite à l’arrivée d’Emerson au poste de latéral gauche, la formation lyonnaise a maintenant deux priorités : un attaquant et un défenseur central. Et selon les informations de L’Equipe, l’OL a déjà deux cibles en vue : Gaëtan Laborde et Gaston Alvarez.

Laborde dans le viseur de l’OL

Le premier cité est un nom bien connu de la L1, puisque l’ancien Bordelais brille de mille feux depuis son arrivée à Montpellier en 2018. Auteur de deux buts en autant de matchs cette saison, le joueur de 27 ans figure donc dans les petits papiers du directeur sportif brésilien en cette fin de mercato. Mais pour l’instant, il ne s’agirait que d’un plan de secours, si jamais l’OL n’arrive pas à faire venir Xherdan Shaqiri (Liverpool) et Sardar Azmoun, pour qui le Zénith Saint-Petersbourg demande pas moins de 15 millions d’euros… Une somme que Lyon ne pourra pas sortir avant d’avoir vendu quelques éléments de son effectif. Et sachant que Laborde est aussi estimé à ce prix-là par Montpellier, l’OL va encore devoir se creuser la tête pour trouver son bonheur.

Juninho pas d’accord avec Bosz sur le défenseur

Concernant le poste défensif, Juninho a approché Gaston Alvarez. Défenseur central de Boston River, en D1 uruguayenne, le jeune de 21 ans est suivi par l’OL. Mais à ce poste, Bosz veut plutôt un joueur d’expérience pour entourer son groupe et continuer à mettre son projet de jeu en place avec l’état d’esprit qui va avec. Quoi qu’il en soit, Lyon tente des choses sur le mercato, mais sans argent, le club de Jean-Michel Aulas fait surtout du sur-place. Pas de quoi rassurer les supporters après ce mauvais départ...