L1 : Lyon s'écroule et laisse filer la victoire !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

3e journée du Championnat de Ligue 1

Groupama Stadium

Lyon et Clermont : 3 à 3

Buts : Dembélé (5e, 21e), Paqueta (45e+2) pour l'OL; Diomandé (12e, csc), Rashani (80e, 90+2) pour Clermont

Après avoir mené 3-1 à dix minutes de la fin, l'Olympique Lyonnais doit se contenter d'un score de parité (3-3) face à une équipe de Clermont joueuse à l'extrême.

Une semaine après la catastrophe angevine, l’OL avait beaucoup à se faire pardonner devant ses supporters, et la rencontre face au promu débutait fort puisqu’après à peine 5 minutes de jeu, Dembélé ouvrait le score sur penalty. Pourtant, Clermont ne tardait pas à égaliser, Diomandé marquant malencontreusement contre son camp (1-1,12e). Lyon faisait cependant preuve de caractère, et cela se concrétisait par un nouveau but de Dembélé (2-1, 21e), la formation de Bosz prenant même un avantage conséquent juste avant la pause par Paqueta, sur un superbe mouvement (3-1, 45e+2).

L’Olympique Lyonnais abordait sereinement la seconde période, et se procurait même quelques grosses occasions, sans toutefois les convertir, à l’image de ce duel perdu par Dembélé (73e). Mais Clermont n’avait pas abdiqué, et Rashani relançait le suspense à l’entame des dix dernières minutes (3-2, 80e). L’atmosphère devenait nettement plus électrique sur et autour de la pelouse, l’OL ne voulant pas laisser filer cette victoire qui lui tendait enfin les bras. Lyon avait même une occasion de tuer le suspense avec une triple occasion, mais Desmas réalisait des miracles (90e). Et sur un dernier corner, l’incroyable se produisait, Rashani égalisant (3-3, 90e+2). Clermont avait même une balle de match, mais le score en restait finalement là. Pour Lyon, cela commence à devenir sérieux.