OL : 2 fois mais pas 4, Marcelo dit non à l’humiliation face au PSG

Futur adversaire du Paris Saint-Germain dans les deux coupes nationales, l’Olympique Lyonnais ne s’avoue pas vaincu. Et ce même si les deux premières confrontations de la saison ont débouché sur une défaite.

Distancé en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais tentera de sauver sa saison avec une remontée dans le sprint final. Et pourquoi pas avec un ou deux titres dans les coupes nationales. En effet, le club rhodanien disputera une demi-finale de la Coupe de France ainsi qu’une finale en Coupe de la Ligue, les deux rencontres face au Paris Saint-Germain. Rien de très encourageant sachant que les Parisiens ont battu les Gones à deux reprises cette saison en championnat (0-1, 4-2). Mais pour le défenseur central Marcelo, il n’est pas question pour les Lyonnais de perdre les deux prochaines confrontations.

« Ça fait plaisir de s'être qualifié pour la demi-finale de la Coupe de France, a réagi le Brésilien. Les grands joueurs ont besoin de jouer des grands matchs. Lyon est une grande équipe. On va rejouer contre le PSG, ça sera la troisième fois cette saison. Je sais que la Coupe de France est différente du championnat. Les battre, ça sera très important, on a perdu les deux derniers matchs contre eux, j'espère que ce sera une revanche, car c'est important pour nous de se qualifier en finale de la Coupe de France. Si c'est mieux de les jouer à Lyon ? Pour moi c'est pareil. C'est un match difficile. On va jouer notre finale de la Coupe de la Ligue à Paris. J'espère que l'on va gagner ce match. » Rappelons que Lyon n'a plus remporté un titre majeur depuis la Coupe de France 2012.