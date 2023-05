OL : 10 millions, une voiture et une loge, le départ d'Aulas a eu un prix

Dans : OL.

Par Claude Dautel

OL Groupe étant coté en bourse, le club a dévoilé ce jeudi les conditions qui ont abouti au départ de Jean-Michel Aulas de son poste de Président Directeur Général. Un accord signé mercredi.

Lundi matin, au lendemain de la dantesque victoire de l’Olympique Lyonnais contre Montpellier (5-4), les supporters de l’OL ont eu l’incroyable surprise d’apprendre que Jean-Michel Aulas n’était plus le président de leur club préféré. Voulant avoir les pleins pouvoirs sur le club qu’il a racheté pour 800 millions d’euros, John Textor a décidé d’accélérer le départ d’Aulas, préférant payer ce qu’il devait pour aboutir à un accord. Ce jeudi, dans un communiqué, OL Groupe a détaillé les conditions qui ont permis à Jean-Michel Aulas et John Textor d’aboutir à une transaction signée il y a 24 heures. JMA avait tout prévu en cas de départ, et notamment d’avoir une place de choix au Groupama Stadium, il n’y a pas de petites économies.

OL Groupe a payé au prix fort le départ d'Aulas

Selon ce document d’OL Groupe, tout est très clair. « Il a été convenu aux termes de l’Accord, et en conformité avec la Convention de Prestations de Services, le versement par OL Groupe à Holnest de l’indemnité de résiliation d’un montant de 10 millions d’euros hors taxes prévue par la Convention de Prestations de Services. OL Groupe s’est engagé à ce que Monsieur Aulas bénéficie de certains avantages en nature comme une loge au Groupama Stadium, un remboursement de frais professionnels liés à ses activités au sein d’OL Groupe et une voiture de fonction », précise ce communiqué destiné essentiellement aux investisseurs. En conférence de presse, l'homme d'affaires américain avait expliqué qu'il était heureux de savoir que JMA serait toujours présent au stade pour voir les matchs de l'OL, et en plus c'est John Textor qui lui offre une loge. De même, OL Groupe rachètera dans les trois mois les actions de la holding de Jean-Michel Aulas au prix de 3 euros, un petit bonus qui rapportera pas loin de 15 millions d'euros à l'ancien PDG de l'Olympique Lyonnais. Sympa.