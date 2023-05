OL : Aulas viré, Textor lui verse 10 millions d'euros !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

C'est une incroyable page de l'histoire de l'Olympique Lyonnais qui se tourne. Venu spécialement dimanche à Lyon, John Textor a accepté de payer 10 millions d'euros pour écarter Jean-Michel Aulas de son poste de président de l'OL, lequel reste comme président d'honneur. L'OL a officialisé à l'aube cette décision.

Moins d’un an après le rachat d’OL Groupe par John Textor, l’organisation mise en place au moment de la cession vient de voler en éclats au lendemain de l’incroyable victoire de Lyon contre Montpellier. En cédant son club à Eagle Football, Jean-Michel Aulas avait prévu de rester trois ans dans son rôle de président, prévoyant tout de même une clause de 10 millions d’euros si les nouveaux propriétaires de l’Olympique Lyonnais décidaient de casser ce contrat. John Textor, mécontent de l’organisation actuelle, et décidé à avoir les mains libres, est venu dimanche dans la capitale des Gaules pour finaliser cette rupture à l’amiable. Une décision devenue inéluctable depuis une réunion du conseil d’administration, vendredi, qui a abouti à une situation d’échec, alors qu’Eagle Football voulait du changement dans l’organisation, notamment de la cellule de recrutement géré par Bruno Cheyrou.

Aulas touche 10 millions d'euros et quitte l'OL

Constatant qu’il devenait impossible de fonctionner comme cela, John Textor est donc arrivé dimanche matin à Lyon, ce que personne n’avait prévu et dans la foulée de la remontada de l’OL contre Montpellier il a négocié avec Jean-Michel Aulas. Négocier est un bien grand mot, puisque, selon L'Equipe, l’homme d’affaires américain s’est résolu à payer les 10 millions d’euros prévus initialement pour que JMA ne soit plus président de l’Olympique Lyonnais. Cependant, celui qui avait repris l’OL il y a 35 ans et en a fait l’un des plus grands clubs français et même européens, garde tout de même des parts dans OL Groupe, ce qui lui permettra d’être dans le conseil d’administration, sans avoir toutefois un rôle décisionnaire.

L’avenir de l’OL, pour ceux qui l’aiment et le construisent, ne se joue pas sur les punchlines, mais sur une réalité et nous serons encore plus forts ensemble pour ceux qui le veulent 🔴🔵 pic.twitter.com/S1y5twnRQP — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) April 10, 2023

Dans un communiqué, OL Groupe a confirmé ce lundi matin cette décision. « Lors de sa réunion tenue le 5 mai 2023, le Conseil d’administration d’OL Groupe a nommé Monsieur John Textor en qualité de Président du Conseil d’administration à compter du 5 mai 2023 et jusqu’à l’issue de son mandat d’administrateur, à la suite de la cessation des fonctions de Monsieur Jean-Michel Aulas en tant que Président-Directeur général d’OL Groupe. Monsieur John Textor a également été nommé en qualité de Directeur général d’OL Groupe à compter du 5 mai 2023, pour une période intérimaire, le temps d’identifier et de désigner un nouveau Directeur général. Monsieur Jean-Michel Aulas sera nommé Président d’honneur. OL Groupe remercie très sincèrement Monsieur Jean-Michel Aulas pour son engagement et son dévouement sans réserve envers l’Olympique Lyonnais pendant plus de trois décennies, au cours desquelles plus de 50 titres ont été remportés aussi bien pour les équipes masculines que féminines. OL Groupe est heureux de pouvoir continuer à bénéficier de l’expertise et de l’accompagnement de Monsieur Jean-Michel Aulas. Toutes les parties prenantes lui sont reconnaissantes pour son engagement et ses qualités de dirigeant qui ont permis au club de devenir une place forte du football européen tant chez les hommes que chez les femmes. La priorité du nouveau Président-Directeur général et du Conseil d’administration sera de renforcer la place de l'Olympique Lyonnais sur la scène du football mondial, dans la lignée des plus hautes ambitions de son illustre histoire », indique l'Olympique Lyonnais.

À en croire Hugo Guillemet, Jean-Michel Aulas n'abandonnera pas totalement le football, il se dit en effet qu'il pourrait prendre les commandes de la future Ligue féminine, lui qui a permis au football féminin de se développer en France à travers l'Olympique Lyonnais. Agé de 74 ans, le bientôt ancien président de l'OL laisse donc son club dans les mains de John Textor, lequel est déterminé à ramener Lyon au sommet. Ce dernier va désormais pouvoir mettre en place tout ce qu'il souhaite pour y parvenir, quitte à signer encore quelques chèques pour payer des indemnités de départ. Ce sera le prix à payer pour relancer un club qui commençait à sérieusement rentrer dans le rang, ce que les supporters avaient regretté en affichant clairement leur mécontentement dimanche, visant clairement John Textor et Jean-Michel Aulas. 24 heures plus tard, tout a déjà changé.