OL : 0 pouvoir au mercato Rudi Garcia est prévenu !

Dans : OL, Ligue 1.

Lundi après-midi, Rudi Garcia a officiellement été nommé entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Une surprise pour la plupart des observateurs, l’aventure entre le technicien français et Marseille ayant tourné au vinaigre il y a moins de cinq mois. Dans la cité phocéenne, la gestion du mercato par Rudi Garcia avait notamment été l’objet de très nombreuses critiques. Il faut dire qu’à ce jour encore, l’OM paie les mauvais choix de son ex entraîneur sur le marché des transferts (Strootman, Caleta-Car, Radonjic).

Le choix de Rudi Garcia à l’OL interroge donc. Mais selon les informations de RMC, Jean-Michel Aulas et Juninho ont pris leurs précautions en indiquant notamment à Rudi Garcia dès le début des négociations que le seul et unique patron du mercato à l’Olympique Lyonnais, c’est Juninho. « Si Rudi Garcia va devenir le patron du secteur sportif, le recrutement et le mercato vont rester dans les mains du directeur sportif Juninho, qui prendra notamment les décisions finales. Selon plusieurs indiscrétions, cela a même été notifié à Rudi Garcia lors des négociations et inscrit dans son contrat » indique la radio. Une information qui ne manquera pas de rassurer les supporters lyonnais, globalement très septiques après la nomination de Rudi Garcia à la tête de l’équipe…