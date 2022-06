Offre à la hausse, l'OL accélère sur Tyrell Malacia !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A la demande de Peter Bosz, l'Olympique Lyonnais s'active dans le dossier Tyrell Malacia. Et l'OL vient de transmettre une nouvelle offre à Feyenoord.

L’OL souhaite renforcer sa défense, mise à mal la saison passée, et sur les conseils de son entraîneur néerlandais, Jean-Michel Aulas a demandé à la cellule recrutement de l’Olympique Lyonnais de travailler sur la signature du défenseur international de Feyenoord, Tyrell Malacia. Mais le récent finaliste de l’Europa Conference League ne veut pas brader son joueur de 22 ans, lequel a encore deux ans de contrat. Dans un premier temps, le président de l’Olympique Lyonnais, via Vincent Ponsot, a proposé 10 millions d’euros à son homologue néerlandais. Mais cette offre initiale a été balayée d’un revers de la main, Feyenoord exigeant le double pour céder son défenseur. Un écart très conséquent, même si comme souvent au mercato la réalité se situe entre les deux. Et selon le quotidien Het Algemeen Dagblad, l’OL vient de revenir à a charge afin de tenter d’aboutir à un accord rapide dans le dossier Tyrell Malacia.

Tyrell Malacia à Lyon, ça négocie encore

Le média néerlandais explique, ce samedi, que Lyon a « augmenté son offre » pour réussir à convaincre Feyenoord, et que du côté des Pays-Bas, on n’a pas encore répondu à cette proposition du club de Ligue 1 dont le nouveau montant n’est pas dévoilé. D’un côté, les patrons de Tyrell Malacia savent qu’ils peuvent peut-être encore un peu gratter d’argent dans les négociations, mais d’un autre côté à une semaine de la reprise de l’entraînement, ils souhaitent pouvoir disposer de l’argent de l’Olympique Lyonnais pour entamer à son tour leur mercato. Cependant, s’exprimant dans Het Algemeen Dagblad, Frank Arnesen, le directeur technique de Feyenoord, a relativisé l’imminence d’un accord avec l’OL : « Nous avons généralement des prix en tête pour nos joueurs. Si l’offre n'est pas suffisante, nous ne faisons pas le transfert. Nous en discuterons bien sûr en interne. Des gars comme Sinisterra, Senesi et Malacia semblent prêts à faire un pas vers la sortie, mais cela doit être bon pour toutes les parties dans l'opération. Si tel est le cas, alors nous ne ferons pas obstacle aux joueurs. »