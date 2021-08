Officiel : Willian quitte Arsenal et signe aux Corinthians

L'Olympique Lyonnais a tenté de faire signer Willian, mais l'attaquant brésilien a préféré retourner au Brésil et ce lundi soir le deal avec les Corinthians a été officialisé par Arsenal.

Dans sa quête d’un renfort offensif, l’OL a essayé ces derniers jours de recruter Willian, le joueur brésilien sous contrat avec Arsenal. Le club anglais ne s’est pas opposé à l’opération mais l’attaquant a rapidement fait savoir aux dirigeants lyonnais qu’il avait choisi de rentrer dans son pays afin de se rapprocher de sa famille. Et à 24 heures de la fin du mercato, les Gunners ont annoncé le départ de Willian, et sa signature aux Corinthians.

Best of luck at @Corinthians, @willianborges88 👊