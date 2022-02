Mercato et niveau de jeu, la mise au point de Paqueta

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Courtisé par le PSG, Lucas Paqueta a tenu à rappeler que, s'il avait connu un coup de mou au coeur de l'hiver, il n'avait pas la tête ailleurs qu'à l'OL.

Tout proche de répondre aux questions en français, Lucas Paqueta a néanmoins annoncé, dans la langue de Molière, qu’il préférait encore s’exprimer en portugais pour ne pas commettre d’impair. Cela ne n’a pas empêché de faire connaitre son ressenti en conférence de presse ce vendredi notamment sur la saison de l’OL et ses prestations. Parti très fort, le milieu de terrain a ensuite connu une période plus difficile, ne parvenant pas à récupérer de ses aller-retours au Brésil notamment et de l’enchaînement des matchs à des postes différents. Lucas Paqueta a aussi parfois été accusé de se ménager un peu trop, pensant plus à son avenir et notamment le fait que le PSG l’apprécie beaucoup, qu’à la situation délicate de l’OL. Mais l’international brésilien a pris la parole à deux jours du match face à Lille pour faire savoir que son coup de mou était légitime, et que cela ne l’empêchait pas de savourer sa vie à Lyon, où il se sent bien et ne pas donc pas partir absolument en fin de saison.

Paqueta seul joueur à s’arrêter et à signer absolument tous les maillots pendant + de 30 minutes



T’es le roi @LucasPaqueta97 👑 pic.twitter.com/kaB2ngcX6A — 🇫🇷 (@Lyonnais6987) February 22, 2022

« Tous les joueurs ont des moments difficiles, peut-être à cause de la fatigue. C’est normal, la saison est longue. Je cherche toujours à être régulier. Je veux donner le meilleur de moi-même pour que l’équipe soit positive. Dans une saison, tous les joueurs peuvent connaître des difficultés, mais il faut essayer d'être régulier, donner le meilleur pour son équipe, et moi je me sens toujours bien ici, ma famille aussi. Je me sens bien à l'Olympique Lyonnais. Je suis un homme heureux quand je suis sur le terrain », a livré Lucas Paqueta, qui a précisé que le départ de Bruno Guimaraes, avec qui il reste en contact, avait néanmoins été un coup dur pour lui. La colonie brésilienne de l’OL n’est plus aussi impressionnante que par le passé, mais comme souvent, une belle série de victoire ou une aventure européenne, auront la capacité de remettre tout le monde dans le droit chemin pour les trois derniers mois de la saison.