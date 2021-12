Mercato : André Onana tourne définitivement le dos à Lyon

Dans : OL.

Priorité de Peter Bosz à l’OL au début du mercato estival, André Onana n’a finalement pas fait l’objet d’un accord entre Lyon et l’Ajax Amsterdam.

Le gardien camerounais, en fin de contrat avec l’Ajax Amsterdam à la fin de la saison, était pourtant d’accord pour rejoindre son ancien entraîneur Peter Bosz à l’Olympique Lyonnais. Malheureusement pour le club rhodanien, aucun accord sur le montant de l’indemnité du transfert n’a été trouvé entre les deux clubs. Il va maintenant devenir très difficile pour l’OL de recruter André Onana car son statut de joueur libre à la fin de la saison attire logiquement les convoitises. L’Inter Milan songe très fortement à lui ainsi que le FC Barcelone, son club formateur. Et dans une interview accordée à Sport, André Onana a reconnu qu’un retour au Camp Nou ne le laisserait pas insensible. Le Camerounais a donc rapidement oublié l’OL…

André Onana ne jure que par le Barça

« Je continue à être en contact avec le FC Barcelone. J'ai maintenu une très, très bonne relation avec le club depuis mon départ. Barcelone est ma maison et nous sommes toujours restés en contact. Si le Barça sera mon premier choix cet été ? Évidemment. C'est ma maison et j'y ai grandi. Si c'est Barcelone, ce sera Barcelone. À La Masia, c'est comme si vous étiez dans un hôtel de luxe et vous ne vous en rendez pas compte avant de partir. Vous grandissez et apprenez beaucoup en tant que footballeur, ainsi qu'en tant que personne. Les valeurs que ce club représente sont incroyables et les souvenirs que j'en garde sont merveilleux » a lancé André Onana, nostalgique de ses années barcelonaises et qui aimerait beaucoup retrouver la Catalogne même s’il devrait faire face à une concurrence démentielle avec Marc-André Ter Stegen. Peu importe pour le portier de l’Ajax Amsterdam, qui fait visiblement du Barça sa priorité. L’Olympique Lyonnais peut donc définitivement oublier André Onana et cela ne devrait pas trop traumatiser les supporters rhodaniens au vu de la saison XXL réalisée par Anthony Lopes.