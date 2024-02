Lyon scandaleusement aidé par Turpin, Nice accuse

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La victoire de l'Olympique Lyonnais vendredi soir a provoqué la colère des joueurs niçois et celle de leur président. Ce dernier accuse Clément Turpin d'avoir une nouvelle fois joué un rôle trouble contre l'OGC Nice.

L'arbitre du match OL-Nice ayant refusé de s'exprimer, on ne saura pas pourquoi il n'a pas sifflé deux penalties qui semblaient logiques pour le club azuréen, pas plus qu'on ne saura ce qu'il s'est passé dans les couloirs du Groupama Stadium après la victoire de l'Olympique Lyonnais face à l'OGC Nice (1-0). Jean-Pierre Rivère, qui n'est pas du genre à chouiner après chaque match, a cependant expliqué que Clément Turpin s'est enfermé dans son vestiaire et refusé de lui parler.

On sait simplement celui qui est considéré comme l'arbitre français numéro 1 lui a conseillé de « ne pas le toucher et ne pas le montrer du doigt », refusant le dialogue pourtant conseillé par la Direction nationale de l'arbitrage lorsqu'il y a sujet à discussion. Pourtant le patron de Nice n'est pas tombé dans la polémique liée à la proximité éventuelle de Clément Turpin avec Lyon, alors qu'il y a quelques semaines, l'OL avait pointé du doigt le fait que Gaël Angoula, natif du Havre, avait commis des erreurs lors de la défaite de Lyon face au HAC.

😡 Le coup de gueule de Jean-Pierre Rivère sur l'arbitrage d'OL-OGCN !#OLOGCN pic.twitter.com/I9beBhUAmv — Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 16, 2024

Non, pour Jean-Pierre Rivère, ce malaise avec Clément Turpin remonte à la semaine passée et la défaite de son club face à Monaco. Un match pour lequel l'arbitre d'OL-Nice était à la VAR et avait poussé l'arbitre à expulser Dante. Pour le président du club azuréen, trop c'est trop et la manière dont Turpin l'a snobé à Lyon a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Rivère s'est donc invité au micro de Prime Vidéo pour faire part de sa colère et de son exaspération face à cette situation et au comportement de l'arbitre. « Je ne m'exprime jamais, mais là c'est sincèrement plus possible. Être arbitre est très difficile et il est normal de faire des erreurs. Si je prenais un sifflet, j'en ferais aussi. Mais à un moment, cela s'accumule. Cela fait plusieurs matches avec des erreurs d'arbitrage alors qu'il y a le VAR. Alors, à quoi il sert ? Ce n'est plus possible, cela s'accumule (...) On n'est pas des mauvais perdants, mais à un moment, il faut dire stop. On a mis le VAR en place, c'est nous qui le finançons pour un peu plus de justice, mais, s'il ne sert à rien, il va falloir se poser des bonnes questions. Quand on regarde les ralentis, il y a au moins deux penalties pour nous sans même parler de la main (...) À un moment, il faut qu'il se remette en question. Je ne comprends plus rien. C'est grave de ne même pas pouvoir parler à un arbitre après un match, nous sommes aussi des acteurs du jeu. J'aimerais qu'il s'explique, mais il est intouchable. À un moment, il faut qu'il redescende. Les enjeux sont importants. Quand j'ai vu qu'il officiait pour cet OL-Nice, je me suis dit : Aïe aïe aïe », a lancé le dirigeant niçois clairement mécontent de la tournure prise par le match. Alors que l'on a appris cette semaine qu'il y avait du rififi au sein des dirigeants de l'arbitrage, voilà qui ne va pas contribuer à la sérénité sur les terrains de Ligue 1.

🗞️ Voici la une de L'Équipe du samedi 17 février 2024 #OGCNice #OLOGCN pic.twitter.com/s8EIQNoc21 — OGC Nice (@ogcnice) February 16, 2024

Et pour enfoncer le clou, le compte X de l'OGC Nice a également relayé dans la nuit une Une de L'Equipe datant d'il y a quelques années, 2008 précisément, avec ce titre : « Nice volé à Lyon ». De quoi résumer la pensée de pas mal de supporters azuréen clairement furieux de ce scénarion.