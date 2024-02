L'OL écœure Nice et continue sa remontada

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 22e journée

Groupama Stadium

OL-Nice 1-0

Buts : Mangala (22e) pour l’OL

L'OL a dominé Nice 1-0 grâce à un but de Mangala et à une défense hermétique. Lyon remonte au 11e rang tandis que Nice perd son deuxième match de rang.

Après une belle semaine dernière conclue avec 3 succès en 3 matchs, l'OL visait la passe de 4 contre Nice. Néanmoins, le dauphin du PSG constituait un obstacle difficile et le début de match le confirmait. Les Aiglons acculaient les Lyonnais dans leur camp et il fallait un bon Lopes pour stopper une frappe de Cho (6e), puis le poteau sur un centre de l'ancien angevin (10e). Nice aurait pu bénéficier d'un penalty sur une frappe de Laborde contrée par le bras décollé de Caqueret (15e). M.Turpin et la VAR ne disaient rien. L'OL en profitait rapidement. Sur une belle action collective, Nuamah était trouvé en profondeur. Il centrait en retrait pour Mangala qui fusillait Bulka et marquait son premier but à l'OL. Ce but donnait des ailes aux Lyonnais, lesquels dominaient la fin de premier acte. Caqueret frappait juste à côté après un beau une-deux (30e) et Nuamah était contré par Bard juste avant un duel avec Bulka.

🦁 𝗢𝗻 𝗲𝗻𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻 ! 👊🔴🔵



En s’imposant face à Nice, nos Gones empochent les 3 points et signent un 3ème succès d’affilée en @Ligue1UberEats ! 🔥



On continue ! ✊



1-0 #OLOGCN pic.twitter.com/lhylP6r2kr — Olympique Lyonnais (@OL) February 16, 2024

Si l'OL conservait ses bonnes intentions en début de seconde période, le but d'Anthony Lopes était vite assiégé. Néanmoins, les Lyonnais défendaient avec vaillance face à des Niçois peu inspirés et stériles. Leurs meilleures chances étaient dans les frappes de loin mais Lopes veillait, notamment face à Boga. Cherki était même proche de faire le break mais il jouait perso et frappait, au lieu de donner en retrait à Lacazette ou Orban. Les hommes de Pierre Sage tenaient leur succès, le troisième de rang en L1. Les Lyonnais remontent au 11e rang tandis que Nice est deuxième mais sous la menace de Monaco.