Lucas Paqueta à West Ham pour 59 ME, c’est fait

Tous les feux sont au vert en c qui concerne le transfert de Lucas Paqueta à West Ham.

Après des dernières heures tendues, les négociations ont fini par aboutir à un accord, révèle The Athletic. Le milieu de terrain deviendra la 8e recrues des Hammers dans les prochains jours, car les dernières discussions ont toujours lieu alors que le Brésilien était encore à l’entrainement de l’OL ce vendredi matin. Mais la troisième offre fut la bonne et Jean-Michel Aulas a accepté le montant de 59 millions d’euros, bonus compris, pour céder l’ancien joueur du Milan AC.

🚨 West Ham United have reached an agreement in principle with Lyon to sign Lucas Paqueta. 24yo Brazil international midfielder has agreed personal terms on a five-year contract. Clubs now need to finalise paperwork @TheAthleticUK #WHUFC #OlympiqueLyonnais https://t.co/87SRKpTIWW