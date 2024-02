Lovren vendu sous 48h, l'OL a une offre ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dejan Lovren n'a pas joué avec l'Olympique Lyonnais depuis la fin du mercato en France. Mais le défenseur pourrait rapidement quitter le club rhodanien.

Le marché des transferts s'est achevé dans une grande partie de l'Europe le 1er février, et les supporters de l'OL ne sont pas près d'oublier cette date puisque le feuilleton du transfert de Saïd Benrahma a animé les dernières heures de ce mercato. Mais il existe encore des pays où le marché est encore ouvert, et c'est notamment le cas de la Croatie où le mercato s'est ouvert le 18 janvier et se fermera ce jeudi 15 février.

A 48 heures de la clôture de ce marché, plusieurs médias croates annoncent que le Dinamo Zagreb souhaite faire revenir Dejan Lovren dans son pays et dans son propre club formateur. Une solution qui ne serait probablement pas pour déplaire à celui qui ne cache pas son spleen du côté de Lyon et n'est plus réellement dans les petits papiers de Pierre Sage. Deux solutions seraient étudiées pour parvenir à un accord avec l'Olympique Lyonnais.

Car Dejan Lovren est sous contrat jusqu'en 2025 avec le club de John Textor, et son salaire lyonnais (4 millions d'euros par an) n'est pas du tout aux normes du Dinamo Zagreb. Selon le média croate Najnovijevijesti et des sites spécialisés qui suivent le club de Zagreb, l'opération pourrait se finaliser dans les prochaines 48 heures avec deux hypothèses : « La première est que Lovren arrive en prêt et que le Dinamo prenne en charge une petite partie de son salaire. La seconde est que Lovren et Lyon mettent fin au contrat, le club français versant au défenseur croate une partie des millions garantis jusqu’en 2025, puis il signe librement pour le Dinamo en faisant un effort sur son salaire. » Autrement dit, tout le monde devra faire un offert afin d'aboutir à un accord, mais pour l'OL et Dejan Lovren un départ du joueur de 34 ans serait le meilleur choix. Car si son premier passage à Lyon avait été une grosse réussite, on ne peut pas en dire autant de son retour en janvier 2023.