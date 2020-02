LOSC : Galtier entraîneur de Lyon ? Une invention

Dans : OL.

Parmi les noms qui ont circulé pour remplacer Bruno Genesio sur le banc de l'Olympique Lyonnais, il y a eu celui de Christophe Galtier. Mais cette rumeur était fausse.

Invité ce dimanche de TF1, à quelques heures du match entre le LOSC et l’OM, l’entraîneur lillois a été interrogé sur les bruits qui avaient fait de lui le possible entraîneur de l’Olympique Lyonnais l’été dernier. En effet, suite au départ de Bruno Genesio, il s’était dit avec insistance que Jean-Michel Aulas avait mis Christophe Galtier sur sa short-list, l’ancien coach de l’ASSE plaisant beaucoup aux décideurs lyonnais. Mais finalement l’OL avait tranché en faveur de l’éphémère Sylvinho, avec les conséquences que l’on connaît.

Mais Christophe Galtier a tenu à tordre le cou à cette rumeur d'une manière définitive. « En fin de saison passée, il y a eu beaucoup de bruits me concernant, mais il n’y avait aucun intérêt pour moi d’aller voir ailleurs. Je connais le projet lillois et je suis heureux ici. J’avais envie de continuer et j’ai envie de continuer, car je connais le projet. Le président Aulas ne m’a jamais appelé et mon président savait que je voulais continuer », a précisé le technicien du LOSC, qui avoue que s’il devait quitter Lille il ne dirait pas non à une expérience à l’étranger. L'Olympique Lyonnais n'a donc jamais pensé à Christophe Galtier au coeur du mercato estival, le choix de Sylvinho étant en plus arrivé très rapidement, Juninho ayant milité pour son compatriote. Et lorsque le technicien brésilien a été viré, la venue du coach lillois n'était évidemment plus possible.