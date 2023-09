Laurent Blanc viré mardi, ça va bouger à Lyon ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Au lendemain de la claque prise par l'Olympique Lyonnais contre le PSG, Laurent Blanc est en grand danger. D'ici à 24 heures, son départ de l'OL pourrait même être acté.

Laurent Blanc a-t-il dirigé contre le Paris Saint-Germain son dernier match sur le banc de l’Olympique Lyonnais ? A cette question, Razik Brikh, journaliste et patron du site Olympique et Lyonnais, répond que oui. Dans son émission de ce lundi avec Nicolas Puydebois, il a lâché une bombe concernant l’actuel entraîneur de l’OL, affirmant que du côté du club rhodanien, on s’apprête à débarquer Laurent Blanc dans les prochaines 24 heures. C'est John Textor qui aurait tranché dans le vif dimanche soir après le 1-4 encaissé par son équipe face au PSG.

Textor va sacrifier Laurent Blanc

Après avoir taillé le technicien français, dont il assure qu’il arrive à l’entraînement en même temps que ses joueurs et qu’il ne s’investit pas réellement dans son poste, le journaliste a lancé son scoop. « Il se murmure que Laurent Blanc devrait être évincé ce mardi par John Textor et Eagle Football. La direction de l’OL réfléchit pour trouver une solution pour le remplacer. Au départ, on s’orientait vers un entraîneur intérimaire, mais finalement, on semble aller vers un entraîneur qui s’inscrira dans la durée. L’idée de Lyon, c'est de trancher dans le vif (...) Dès la fin du match, Textor a appelé Cucci et des gens du milieu du football pour faire savoir qu'il cherchait un entraîneur et allait prendre une décision d'ici mardi », a confié Razik Brikh, qui a évidemment de très bonnes sources au sein de l’Olympique Lyonnais et ne lance pas cela au hasard. Notre confrère n'avance toutefois aucun nom pour le successeur de Laurent Blanc au poste d'entraîneur de l'OL.