OL ‍: Lyon gagne à onze contre douze, un journaliste a la rage

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Au sifflet pour OL-Brest dimanche soir, Mathieu Vernice est décidément au cœur des critiques ce lundi au lendemain d’un match de folie qui s’est conclu sur une victoire renversante de Lyon (4-3).

Les décisions de Mathieu Vernice ont été au cœur de tous les débats dimanche soir après la victoire de l’Olympique Lyonnais contre Brest (4-3). Il faut dire que l’arbitre de 30 ans, encore inexpérimenté en Ligue 1, a eu un réel impact sur la rencontre en oubliant d’abord un penalty pour Brest, puis en expulsant sévèrement Pierre Lees-Melou avant d’attribuer un penalty logique à Lyon en fin de match pour une grosse faute de Bizot sur Lacazette. Les dirigeants brestois ont d’ores et déjà fait part de leur colère après cette rencontre, ils ne sont pas les seuls à être remontés. Certains observateurs neutres auraient également apprécié que ce match d’anthologie ne soit pas gâché par plusieurs polémiques arbitrales.

C’est notamment le cas de Grégory Schneider, lequel a vivement critiqué l’arbitrage de Mathieu Vernice sur son compte X après la victoire lyonnaise au Groupama Stadium contre le SB29. « Si les arbitres (et la LFP) ont envie de faire gagner l'OL, autant s'épargner les matchs et leur refiler les trois points direct. Ce qui éviterait de mettre la rage à ceux qui croient encore un peu au foot » a publié le journaliste de Libération et de l’Equipe du Soir, véritablement remonté par le scénario de ce match entre l’OL et Brest, trop impacté par les décisions de l’arbitre.

Mathieu Vernice, 1/10 dans L'Equipe après OL-Brest

A l’instar de Stéphanie Frappart après OL-Valenciennes, Mathieu Vernice a d’ailleurs pris cher dans L’Equipe du jour avec la note de 1/10. « Livrés à eux-mêmes depuis le licenciement de Stéphane Lannoy il y a un mois, les arbitres de Ligue 1 traversent une crise sans précédent. Beaucoup d'entre eux sont en froid avec Antony Gautier, le nouveau directeur technique de l'arbitrage, ainsi que nous le confient en off plusieurs hommes en noir en marge des matches depuis des semaines » écrit ce lundi le quotidien national, mettant en lumière une crise profonde de l’arbitrage français, qu’il va falloir régler rapidement avant que cela ne prenne trop d’ampleur et ne déclenche trop de polémiques week-end après week-end.