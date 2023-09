Laurent Blanc viré ‍? Réunion d'urgence à Lyon ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'avenir de Laurent Blanc sur le banc de l'Olympique Lyonnais est déjà en grand danger. Du côté de l'OL, les choses devraient bouger dans les prochaines heures et un changement d'entraîneur est envisageable durant la trêve internationale.

L’Olympique Lyonnais a pris un ouragan pendant 45 minutes dimanche lors d’une première période totalement dominée par le Paris Saint-Germain. Et si le PSG avait été appliqué jusqu’au bout, on se demande combien de buts le pauvre Anthony Lopes aurait encaissés. Sur le bord du terrain, Laurent Blanc semblait complètement impuissant face à ce carnage, l’entraîneur français étant parfaitement conscient que son équipe n’évoluait plus dans le même championnat que le club de la capitale. Mais Laurent Blanc sait également que cette défaite est probablement celle de trop pour John Textor et Santiago Cucci. Les deux dirigeants de l’OL, qui n’ont pas choisi l’actuel entraîneur de leur club l’an dernier, n’avaient pas réellement prévu de couper la tête de Laurent Blanc durant cette pause internationale. Mais le PSG a poussé le club à changer d’avis, et cela va assurément être le cas.

L'OL va chercher un remplaçant à Laurent Blanc

Proche des dirigeants de l’Olympique Lyonnais, Hugo Guillemet révèle dans L’Equipe que Laurent Blanc est en très grand danger et que son histoire à l’OL pourrait brutalement s’arrêter. « L'entraîneur lyonnais demeure sans solution face au marasme de son équipe sur le terrain. Sa place est en grand danger, alors que la trêve laisse deux semaines aux dirigeants rhodaniens pour changer de coach. Les prochaines heures seront mouvementées (...) Ces derniers jours, le board d'Eagle s'était mis à la recherche d'un intérim, en cas de licenciement de l'entraîneur. Mais face au manque de solutions, l'idée d'aller chercher un coach non-intérimaire faisait aussi son chemin », explique le journaliste de L’Equipe, qui précise que la piste Bruno Lage n’est pas acquise à 100%, même si l’entraîneur de Botafogo a présenté sa démission.

Du côté des supporters lyonnais, très en verve dimanche soir, on n'envisage pas le retour de Laurent Blanc après la pause internationale et on l'a fait savoir dans une banderole incisive sortie en plein match contre le PSG : « Laurent Blanc, si tu n’as plus les couilles de te battre, démissionne ! » Après le match, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais s'est exprimé sur le sujet sur Prime Vidéo : « Oui, j'ai vu la banderole. Les supporters sont en droit d'être déçus. Contre l'équipe, l'entraîneur, le staff technique... Mais je pense que dans notre situation, il n'y a pas qu'un seul responsable. Tout le monde est responsable ». Cependant, Laurent Blanc connaît suffisamment le football pour savoir que son job est désormais menacé. L'OL doit cependant trouver son remplaçant, reste à savoir s'il viendra de la galaxie Eagle Football ou si John Textor ira chercher ailleurs.