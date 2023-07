Lacazette bat un triste record, l'OL en panique

Dans : OL.

L'OL vit une intersaison compliquée. Sanctionné par la DNCG, le club rhodanien a du mal à se renforcer. Pour ne rien arranger, certaines méformes inquiètent.

Laurent Blanc espère que sa direction fera le nécessaire lors du mois d'août afin de renforcer son effectif. L'ancien coach du PSG se plaignait déjà la saison dernière du niveau global de ses troupes. Et pour le moment, seules deux recrues sont arrivées à l'OL : Clinton Mata et Skelly Alvero. Trop peu pour prétendre à avoir de fortes ambitions la saison prochaine en Ligue 1. Surtout que les Gones pourraient finir par perdre certains cracks, comme Bradley Barcola, Castello Lukeba voire Rayan Cherki. L'atmosphère de travail est donc tendue à l'OL, qui a du mal à faire illusion lors de ses matchs de préparation. Dernière défaite en date ? Face au Celta Vigo. Et lors de cette rencontre, Alexandre Lacazette n'a pas trouvé le chemin des filets. Une constante qui fait très peur aux fans et observateurs du club rhodanien.

Lacazette, c'est grave docteur ?

Olympique et Lyonnais précise ces dernières heures que cela fait désormais cinq matchs, en comptant celui à Nice la saison dernière, que le buteur de l'OL n'a pas marqué face à un gardien. C'est tout simplement sa pire série depuis son retour au club l'été dernier en provenance d'Arsenal. Plus généralement, les Rhodaniens n'ont plus marqué depuis 270 minutes. Une mauvaise série qui pourrait être stoppée samedi prochain face à Crystal Palace, dernier match de préparation des Gones. Cette rencontre devrait voir le retour de certains joueurs, comme Bradley Barcola, Rayan Cherki ou encore Maxence Caqueret. De quoi certainement aider le collectif de l'OL et Lacazette, bien seul depuis quelques semaines. Auteur de 31 réalisations lors de l'exercice 2022-2023, l'ancien d'Arsenal sera encore primordial la saison prochaine. Lyon a tout intérêt à voir son crack en forme, sous peine de subir d'énormes désillusions.