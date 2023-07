Laurent Blanc viré, les supporters de l'OL déchaînés

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Le bilan de l'OL dans cette préparation estivale est pour le moment très décevant : trois défaites en quatre matchs et un fond de jeu presque inexistant. De quoi interroger sur l'apport de Laurent Blanc, dont le départ est de plus en plus demandé.

Laurent Blanc va t-il avoir le même destin que Sylvinho et Peter Bosz ces dernières années ? Après des débuts de saison ratés, le Brésilien et le Néerlandais ont été limogés dès l'automne. La saison 2023-2024 n'a certes pas démarré mais l'OL craint de nouveau le faux départ. Les matchs de préparation offrent un bilan catastrophique : trois défaites en quatre matchs avec aucun but marqué dans ces trois parties et un jeu collectif très décevant. Blanc a encore du boulot avant la reprise de la Ligue 1 dans deux semaines à Strasbourg, même s'il a promis que l'OL sera prêt à cette date.

Un été meurtrier pour Laurent Blanc ?

Un beau discours qui ne masque pas les réalités statistiques de l'été. De nombreux supporters lyonnais ne sont pas dupes et commencent à questionner l'avenir de Laurent Blanc sur le banc de l'OL. C'est notamment le cas du célèbre streamer Zack Nani. « 4 matchs sans marquer, un seul but dans le jeu, à ce rythme Laurent Blanc c'est dehors avant la trêve », a t-il lâché sur Twitter. Des propos qui ont trouvé de l'écho sur le réseau social.

4 matchs sans marquer, un seul but dans le jeu, à ce rythme Laurent Blanc c'est dehors avant la trêve https://t.co/SuaJIgZoKY — Zack (@Zack_Nani) July 29, 2023

« Y’avait déjà absolument aucune raison de le laisser commencer une nouvelle saison que ce soit au niveau comptable depuis son arrivée ou son comportement à rigoler et se carrer littéralement de tout », « Dire que je faisais confiance à Laurent Blanc...erreur, quel touriste ce type », « Textor risque de lui laisser aucun cadeau si le mois d'août est catastrophique ça va pas rester en septembre », peut-on notamment lire. Certains essayent quand même de le défendre en rappelant les mauvais résultats d'Igor Tudor l'été dernier à l'OM. Mais, globalement, les supporters lyonnais perdent patience 10 mois après l'intronisation de Blanc à l'OL. Un entraîneur qui n'a plus l'excuse du manque de préparation physique ou de la méconnaissance du club lyonnais comme à ses débuts. Il est clair que Blanc va débuter la Ligue 1 avec une forte pression sur les épaules.