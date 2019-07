OL : Grenier revient à Lyon, Canal + enflamme le mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Rennes.

Il y a moins d’une semaine, une improbable rumeur faisait son apparition dans le paysage lyonnais. En effet, il était question d’un hypothétique retour de Clément Grenier dans la capitale des Gaules. L’international français, qui sort d’une saison satisfaisante avec le Stade Rennais, verrait assurément d’un bon œil un come-back dans son club formateur, qui dispute en plus la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais rapidement, cette rumeur avait été démentie par plusieurs médias, dont Yahoo Sport.

Néanmoins ce week-end, la rumeur a tout d’un coup repris de l’ampleur. Et pour cause, Canal Plus affirme que l’Olympique Lyonnais pense bien à un retour de Clément Grenier afin de renforcer son milieu de terrain au mercato. Juninho apprécierait le profil de celui qui pourrait combler numériquement un éventuel départ de Nabil Fekir, courtisé par Valence, le Bétis Séville et Naples. Reste à voir la position du Stade Rennais, qui a déjà perdu Hatem Ben Arfa et Benjamin André en ce début de mercato estival, et qui verrait sans doute d’un mauvais œil un nouveau départ dans ce secteur de jeu…