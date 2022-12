La vente OL tombe à l'eau, Canal+ lâche une terrible info

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

La vente de l'Olympique Lyonnais à John Textor n'aura pas lieu, c'est Canal+ qui annonce qu'il n'y a désormais plus de suspense après les dernières informations de ce matin.

A l’heure où l’OL se trouve aux Emirats Arabes Unis pour y affronter Arsenal en match amical, ce n’est clairement pas le Golfe que les regards se tournent à Lyon. En effet, le suspense est toujours entier en ce qui concerne le rachat du club par John Textor, qui ne cesse d’envoyer des messages rassurants, mais n’a toujours pas fait valider son investissement pour récupérer les parts d’OL Groupe mises en vente par Aulas, IDG Capital et Pathé.

Un message rassurant il y a quelques heures...

Au contraire, ce jeudi après-midi, Canal+ affirme le rachat du club par l’homme d’affaire américain ne se fera finalement pas. C’était une possibilité envisagée depuis des semaines sachant les nombreux reports pour la « closure » de la vente, même si les messages optimistes pleuvaient, que ce soit de l’OL ou de John Textor. Encore ce jeudi matin, un communiqué affirmant que tout était presque en place et que la vente pourrait avoir lieu rapidement a été publié par les deux parties.

Mais selon Canal+, ce changement de propriétaire ne se fera pas, et ce sont des mois de perdus pour l’OL, qui avait besoin d’un nouvel investisseur et d’injecter de l’argent frais pour rembourser ses dettes et ses nombreux emprunts. La chaine cryptée explique que ces mois d'hésitation ont fini par mettre un terme aux relations entre les deux parties, sans préciser pour le moment la teneur précise de la séparation. Un coup dur, puisque cela devait aussi permettre d’alimenter les fonds propres pour renforcer l’équipe. Mais, si cela devait se confirmer, la nouvelle serait donc terrible pour l’OL, qui repartirait de zéro alors que deux actionnaires principaux ont l’intention de vendre leurs parts le plus rapidement possible.