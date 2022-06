La vente de l’OL met l’OM KO

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

La vente de l’OM est évoquée depuis plusieurs années, mais à l’OL, en quelques mois, le club a changé de propriétaire. A un niveau inattendu en France.

Tout a été officialisé en ce début de semaine, avec l’arrivée de John Textor, qui va détenir plus de 60 % des parts du club rhodanien, et même bien plus après la recapitalisation de l'OL. L’homme d’affaire américain prend le pouvoir de façon pacifique, puisqu’il laisse Jean-Michel Aulas gérer le club pendant les prochaines années. Même si, bien évidemment, l’emblématique dirigeant rhodanien n’est plus le seul et unique boss de l’OL. Néanmoins, ce rachat de l’OL provoque pour le moment un élan plutôt positif autour de la formation lyonnaise. L’économiste du sport Christophe Lepetit comprend très bien cette valorisation positive autour de Lyon, et trouve même que l’opération financière dans son ensemble et tout simplement impressionnante. Seul le PSG en France aurait pu faire mieux.

Seul le PSG peut faire mieux

Avec @JohnTextor nous partageons les mêmes valeurs, le même amour du football, mais surtout un esprit pionnier à la recherche de l’excellence dans tout ce que nous entreprenons.. Merci à vous supporters d’être à nos côtés pour continuer d’écrire l’histoire de l’OL ensemble! https://t.co/1llebEcbGp — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) June 22, 2022

« Le club est valorisé à quasi 800 ME avant l’augmentation de capital, ce qui est très important par rapport au marché français. On n’a pas atteint de tels chiffres pour les autres clubs cédés en totalité ou partiellement sur le marché français. Hors PSG, évalué à 2,5 milliards d’euros, je serai surpris qu’un autre club puisse atteindre une valorisation telle que l’OL, y compris l’OM. Lyon est le seul club à avoir fait une stratégie complète, autour de l’Euro 2016, là où d’autres ne s’y sont pas risqués, comme Nice, Bordeaux, Marseille. Au-delà d’être un club de football de L1 plus ou moins performant, l’OL est aussi une entreprise qui possède un actif immobilier hyper intéressant, avec des perspectives de dégagements de revenus, y compris si demain la saison sportive est moins prolifique », a confié le dirigeant du centre du droit et de l’économie du sport de Limoges, qui valide donc à 100 % cette arrivée de John Textor comme patron d’un OL qui, avec ce nouveau patron, le CVC, l’Arena et des résultats sportifs en amélioration, peut voir l’avenir sereinement.