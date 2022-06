La signature de Cherki, cadeau de rentrée pour l'OL

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Toujours attendue, la prolongation de contrat de Rayan Cherki se fait attendre à l'OL. Toutefois, l'optimisme est de rigueur et cela n'est qu'une question de temps avant que le dossier n'aboutisse. Cela devrait se faire au retour du jeune prodige sur le pré.

Parmi les jeunes talents de la formation lyonnaise, s'il y en a bien un qui tient à cœur aux supporters de l'OL c'est lui : Rayan Cherki. Le prodige de 18 ans a marqué les esprits lors de ses débuts en professionnels deux ans auparavant. Et, son potentiel a frappé bien au-delà des frontières régionales. En effet, le Real Madrid et Liverpool suivent de près ses performances dans le Rhône. Ces grandes écuries européennes seraient déjà toutes disposées à l'accueillir chez elles. C'est pourquoi le dossier concernant la prolongation de Cherki à l'OL fait partie des priorités de la direction lyonnaise.

Cherki donne rendez-vous le 4 juillet pour sa prolongation

Et le moins que l'on puisse dire c'est que Rayan Cherki ne rassure pas son club et ses supporters. Sa prolongation n'a pas encore aboutie même si, de son propre aveu, il veut poursuivre l'aventure à Lyon comme il le confiait encore le week-end dernier. Ne reste plus que sa signature sur le contrat pour conclure les négociations et continuer au-delà de juin 2023 à l'OL. Cherki avait formulé une demande avant cela, celle d'être rétabli de sa blessure et être prêt à reprendre l'entraînement.

C'est ce que révèle le journal Le Progrès, qui affirme que la prolongation devrait survenir pour le retour du groupe lyonnais à l'entraînement le 4 juillet. « Tout indique que Rayan Cherki devrait répondre favorablement à la proposition de prolongation de contrat de l’OL. Reste à valider le contrat, ce qui pourrait être fait une fois la reprise effectuée le 4 juillet. Le joueur avait aussi émis le souhait d'être en pleine possession de ses moyens pour tout régulariser. À suivre », est-il publié. Il faut comprendre que sans une signature apposée sur le contrat, l'OL ne sera pas serein. Le passé récent a encore montré aux Lyonnais que la parole ne valait pas grand chose devant un accord juridique officiel.