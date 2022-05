Breel Embolo à l'OL, la piste qui fait oublier Lacazette

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un avant-centre, l’OL fait d’Alexandre Lacazette sa priorité. Mais afin de palier à un éventuel refus de l’international français, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais ont établi le contact avec Breel Embolo.

En fin de contrat dans un an, Moussa Dembélé a peu de chances de rester à l’Olympique Lyonnais cet été. Et pour cause, Jean-Michel Aulas ne prendra pas le risque de voir partir son buteur pour zéro euro dans douze mois. Un départ lors du mercato estival est donc la grosse tendance pour Moussa Dembélé, qui est pourtant un homme fort de Peter Bosz cette saison. De nouveau auteur d’un doublé à Metz ce dimanche malgré la défaite de l’OL, Moussa Dembélé va laisser un grand vide à Lyon, qui s’active pour lui trouver un successeur digne de ce nom. Le rêve absolu de Jean-Michel Aulas se nomme Alexandre Lacazette. Mais à moins d’un miracle, Lyon ne disputera pas de coupe d’Europe la saison prochaine et cela semble marquer la fin des espoirs rhodaniens dans le dossier Lacazette. C’est ainsi que selon L’Equipe, une autre piste a été creusée ces derniers jours.

Embolo, c'est 15 millions d'euros minimum au mercato

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Breel Donald Embolo (@breelembolo97)

Le quotidien national dévoile que l’Olympique Lyonnais a lancé les grandes manœuvres dans le dossier Breel Embolo. En fin de contrat en juin 2023 avec le Borussia Mönchengladbach, l’international suisse (52 sélections, 9 buts) plait beaucoup à Peter Bosz, qui le connait très bien pour l’avoir vu évoluer en Bundesliga lorsqu’il a entraîné le Borussia Dortmund ainsi que le Bayer Leverkusen. A seulement 25 ans, Breel Embolo a encore une belle marge de progression, ce qui en fait une potentielle recrue de tout premier ordre pour l’Olympique Lyonnais. Courtisé par des écuries de Premier League par le passé, Breel Embolo ne sera toutefois pas bradé par le Borussia Mönchengladbach. Un chèque de 15 millions d’euros au minimum sera réclamé aux courtisans de Breel Embolo, une somme que l’OL pourrait accepter de payer cet été pour celui qui a inscrit 8 buts en Bundesliga depuis le début de la saison. Suffisant pour faire oublier aux supporters le fantasme Alexandre Lacazette ? Les dirigeants lyonnais font en tout cas leur maximum pour afficher une certaine ambition avant le mercato estival.