La DNCG a tué l'OL, le pire est à venir

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL vit un mercato estival assez inquiétant pour le moment. Le club rhodanien ne peut pas recruter comme il le souhaite, lui qui a été récemment sanctionné par la DNCG.

Laurent Blanc ne perd jamais une occasion de le rappeler : il veut du renfort, et vite ! L'entraîneur de l'OL sait néanmoins que la donne s'annonce compliquée, alors que les Gones viennent d'être sanctionnés par la DNCG. Voilà donc les transferts et la masse salariale encadrés. L'OL ne peut donc pas avoir les mains libres sur le marché des transferts. De quoi frustrer les fans et observateurs du club. Mais aussi Laurent Blanc.

L'OL, ce n'est pas près de s'arranger

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Dans des propos rapportés par Olympique et Lyonnais, un agent gravitant autour de l’environnement lyonnais en a dit plus sur le sujet, se montrant assez pessimiste : « Le club se retrouve dans la même position que la saison dernière avec des joueurs moyens à gros salaires, impossible à faire bouger. Sauf que cet été, il ne peut plus dépenser comme il aurait pu le faire il y a encore un an. L’impact de la décision de la DNCG est vraiment en train de se faire sentir ». Pour que l'OL s'en sorte, les Gones vont devoir sacrifier certains joueurs, notamment des cadres, car la situation financière est chaotique. Bradley Barcola, Rayan Cherki ou encore Castello Lukeba sont potentiellement sur le départ. Concernant le premier cité, il aurait un accord avec le PSG. Le club de la capitale a fait une offre supérieure à 35 millions d'euros. La balle est donc dans le camp de l'OL. John Textor, qui tente de rassurer sur le projet, aura des choix forts à faire. Outre les trois joueurs cités plus haut et formés au club, Karl Toko-Ekambi, Youssouf Koné, Jeff Reine-Adelaïde et Tino Kadewere sont eux aussi priés d'aller voir ailleurs.