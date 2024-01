Mangala à l'OL, Lyon lance l'assaut

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL est à la recherche d'un nouveau milieu de terrain en cette fin de mercato hivernal. Les Gones ont jeté leur dévolu sur un Belge de Nottingham Forest.

L'OL passe la seconde sur son marché des transferts afin de boucler certains deals. La direction rhodanienne recherche notamment un nouveau milieu de terrain. Les perles se font rares mais les Gones mettent tout de leur côté pour faire les meilleurs coups possibles. Après avoir réussi à enrôler Nemanja Matic en provenance du Stade Rennais, l'OL est en passe d'en faire de même avec Orel Mangala, qui évolue du côté de Nottingham Forest. C'est en tout cas ce qu'indique L'Equipe ces dernières minutes. Le Belge de 26 ans a tout de la trouvaille parfaite pour Pierre Sage. En effet, Mangala présente un profil polyvalent, pouvant évoluer en 6 ou en 8.

Mangala, la pièce manquante du mercato de l'OL ?

Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec Forest, Mangala a disputé 19 matchs de Premier League cette saison avec Nottingham Forest. Le joueur est estimé à un peu plus de 20 millions d'euros, soit les derniers sous dont dispose l'OL pour clôturer son marché des transferts au niveau des arrivées sauf autres départs. Car il se dit que Nicolas Tagliafico et Sinaly Diomandé pourraient eux partir dans les prochaines heures. Tout s'accélère dans le Rhône pour tenter de changer la situation sportive. Il faudra que la mayonnaise prenne pour remonter la pente mais sur le papier, le recrutement des Gones a de quoi en séduire plus d'un. Il faudra le montrer et cela passera par une victoire lors de l'Olympico qui attend l'OL le week-end prochain au Groupama Stadium.