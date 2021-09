L1 : Lyon arrache un point, mais enrage contre l'arbitre

Dans : OL.

Par Claude Dautel

8e journée de Ligue 1

Groupama Stadium

Lyon et Lorient : 1 à 1

Buts : Toko Ekambi (51e) pour l'OL; Laurienté (20e) pour Lorient

Expulsion : Emerson (Lyon) à la 15e

Une semaine après une défaite au goût amer à Paris, l'Olympique Lyonnais s'était rassuré contre Troyes, et espérait enfoncer le clou avec la réception de Lorient ce samedi soir. Mais encore une fois l'OL a vécu un scénario cauchemar après un quart d'heure de jeu. En effet, sur un contre des Bretons, Le Fée était déséquilibré légèrement par Emerson, et l'arbitre expulsait le défenseur italien sans hésiter. Mais lancé lui aussi à la poursuite de Le Fée, Jason Denayer se retrouvait aussi au sol, victime lui d'un souci musculaire, le défenseur belge étant contraint de céder sa place à Diomandé. Et comme si cela ne suffisait pas pour Lyon, sur le coup franc accordé suite à la faute d'Emerson, Laurienté crucifiait Anthony Lopes (0-1, 20e). Une triple peine bien lourde pour l'OL où une nouvelle fois on en voulait énormément à l'arbitre.

Après la pause, et un passage d'un Jean-Michel Aulas furieux dans le vestiaire de Bastien Dechepy, l'équipe lyonnaise revenait avec des intentions plus offensives, et cela se concrétisait rapidement par Toko-Ekambi qui ramenait l'OL à hauteur (1-1, 51e). Le match s'emballait, les deux formations étant déterminées à rafler la mise, ce qui donnait lieu à de grosses occasions pour Lyon mais aussi pour Lorient à l'image de ces superbes parades de Lopes (81e, 84e). A la toute dernière seconde, Lucas Paqueta pensait bien avoir donné la victoire à Lyon, mais le but du joueur brésilien, déjà fêté par le stade et par le président de l'OL, était justement refusé pour une position de hors-jeu cette fois indiscutable (90e+5). Au final, les joueurs de Bosz se contentaient d'un point qui risque tout de même de déclencher une nouvelle polémique.