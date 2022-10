L'OL touche le fond, les coupables déjà condamnés

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL n'y arrive décidément plus en Ligue 1. Après quatre revers de suite en championnat, les Gones n'ont pu faire mieux que match nul (1-1) face au TFC ce vendredi soir.

La crise couve à l'OL. Malgré de grandes ambitions avant le début de la saison, les hommes de Peter Bosz continuent de décevoir. Face à Toulouse ce vendredi soir, les Gones n'auront pas montré grand-chose. Pire, ils n'ont pas su sécuriser les trois points en encaissant un but de Rafael Ratão en fin de rencontre. Au classement, l'OL pointe provisoirement à la 7ème place. Forcément, la gronde commence à se faire ressentir dans le Rhône. Du côté des fans et des observateurs, c'est logiquement Peter Bosz qui prend le plus la marée. L'entraineur néerlandais parait de plus en plus isolé de son groupe, alors que même Alexandre Lacazette ne l'a pas épargné sur ses choix à la fin de la rencontre face à Toulouse. Pour Jonatan MacHardy, c'est tout l'OL qui a un problème d'ego.

L'OL, les coupables sont désignés !

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas manqué de pousser un coup de gueule contre l'attitude lyonnaise. « Le vrai problème de l'OL, c'est le boulard. Et pas des joueurs mais de la direction. C'est le boulard d'Aulas qui t'annonce que Lyon va gagner la Coupe d'Europe, c'est celui de Cheyrou qui parle beaucoup mais qui est nul. C'est Ponsot qu'on n'entend pas. Ils parlent tellement mais ils feraient mieux d'aller travailler et de construire une équipe potable », a notamment lâché Jonatan MacHardy, pas tendre avec la direction de l'OL. Reste à savoir si des changements notables auront lieu avant la date du rachat lyonnais, à savoir le 21 octobre. Car un départ précipité de Peter Bosz coûterait cher au club rhodanien. L'ancien de l'Ajax touche un salaire mensuel de 250 000 euros brut, hors bonus. Son salaire en fait d'ailleurs un des entraineurs les mieux payés du championnat. Au total, il faudrait que Lyon lui règle près de 2 millions d'euros en mettant un terme à son bail.