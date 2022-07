L'OL sous pression au mercato, cette recrue le sent

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL s'active pas mal en coulisses depuis le début du marché des transferts. Parmi les nouveaux venus, Johann Lepenant, qui compte bien se faire une place de titulaire chez les Gones.

Jean-Michel Aulas l'avait annoncé il y a quelques semaines déjà, le mercato de l'OL allait être mouvementé. Malgré la non-qualification en coupe d'Europe, les Gones veulent se montrer ambitieux. Déjà, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso sont revenus au club, ce qui reste un signal fort envoyé aux amoureux de l'OL. Afin de préparer l'avenir, le club rhodanien a également recruté Johann Lepenant en provenance de Caen. Le milieu de terrain français, âgé de 19 ans, est considéré comme l'un des plus grands espoirs du football français à son poste. La concurrence était féroce mais Lepenant a finalement choisi le projet de l'OL. Une bonne chose pour toutes les parties, à condition que le natif de Granville trouve le plus rapidement possible sa place dans le collectif de Peter Bosz.

Lepenant, temps de jeu déjà menacé ?

🔴🔵 "On a encore le temps de progresser avant le début de la saison. Je m’adapte bien à l’équipe. Je suis venu ici pour jouer. Il faut que je saisisse ma chance."💪🏼 : @johann_lepenant réagit après le double match face à @rscanderlecht#RSCAOL pic.twitter.com/Hps0g1zNyW — Olympique Lyonnais (@OL) July 16, 2022

Déjà, ses quelques apparitions en match de préparation de l'OL ont beaucoup plu. Titulaire ce samedi lors de la débâcle rhodanienne face à Anderlecht (défaite 3 à 0), Johann Lepenant a néanmoins pu enchaîner les minutes avec ses nouveaux coéquipiers. Et selon ses dires, il est prêt à tout donner pour démarrer le plus souvent titulaire, malgré le fait que l'OL recherche aujourd'hui un autre numéro 6 sur le marché des transfert. « On a encore le temps de progresser avant le début de la saison. Je m’adapte bien à l’équipe. Je suis venu ici pour jouer. Il faut que je saisisse ma chance », a notamment indiqué Johann Lepenant, conscient que la concurrence à l'OL sera féroce la saison prochaine. Si Houssem Aouar ou encore Lucas Paqueta sont annoncés partants, Peter Bosz veut recruter un numéro 6. Les Gones sont intéressés par William Carvalho (Betis) dans le cadre de l'opération Aouar, mais Peter Bosz n'est pas très chaud sur le Portugais. Toutefois, un profil adaptable à son 4-3-3 est ardemment souhaité. Pas de quoi forcément faire les affaires du jeune Lepenant.