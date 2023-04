L'OL européen, Tolisso n'ose pas trop en parler

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Tristement éliminé en Coupe de France, l'OL s'est remis dans le bon sens en battant dimanche le Stade Rennais. De quoi calmer la colère et pourquoi pas relancer les espoirs d'une qualification européenne, même s'il ne faut pas trop en parler.

En enchaînant deux victoires face à des équipes nettement mieux classées qu’elle, à savoir le PSG et Rennes, l’Olympique Lyonnais a repris des couleurs en Ligue 1. Malheureusement pour l’équipe de Laurent Blanc, la sortie de route à la Beaujoire contre Nantes en Coupe de France reste une tache indélébile. Cependant, dans cette morosité ambiante qui s’est traduite concrètement par des virages dépeuplés face au club breton, un petit rayon de soleil est apparu. Car au bénéfice de la défaite de Lille à Angers, l’OL n’est finalement qu’à cinq points d’une place européenne alors qu’il reste encore huit matchs à jouer. Pour Corentin Tolisso, auteur d’un superbe but contre Rennes, son premier avec Lyon depuis le 13 avril 2017 et une réalisation contre Besiktas, lors d’une victoire 2-1 en Europa League au Groupama Stadium. Malgré ce succès contre Rennes, le champion du monde 2018 refuse de s’enflammer, même s’il affiche un peu de confiance.

Battre le PSG et Rennes, cela ne suffit pas

Élisez votre Lyonnais du match #OLSRFC 🦁🔴🔵 ⤵️ — Olympique Lyonnais (@OL) April 9, 2023

Oser parler d’une éventuelle qualification européenne de l’Olympique Lyonnais ressemblerait en effet un peu à la de provocation, l’élimination contre le FC Nantes ayant provoqué un séisme, mais Corentin Tolisso veut donner un peu de piment à ce dernier sprint de la saison de Ligue 1. « Cela fait du bien dans les têtes d’être parvenus à renverser un match. Cinq points de retard sur l’Europe en huit journées, c’est jouable, a prévenu le milieu de terrain de l’OL, avant de redevenir prudent. Mais on ne va pas se prendre pour des autres parce qu’on a battu le PSG et Rennes. » Pour Alexandre Lacazette et ses coéquipiers, la mission sera d’autant plus compliquée que le calendrier n’est pas simple lors de ces huit matchs, même si l’Olympique Lyonnais vient de confirmer en une semaine qu’en Ligue 1 elle peut battre tout le monde. Le problème majeur étant qu’on a aussi l’impression que tout le monde peut aussi battre cette équipe.