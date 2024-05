OL ‍: Un club très sexy se lance sur Gift Oban

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Recruté au mois de janvier pour 12 millions d’euros, Gift Orban est encore loin de s’imposer comme un titulaire à l’OL. Malgré six mois dans l’ombre, le buteur nigérian attire déjà des convoitises sur le marché des transferts.

Sérial buteur en Belgique, Gift Orban n’a pas encore fait honneur à sa réputation depuis sa signature à l’Olympique Lyonnais en provenance de La Gantoise pour 12 millions d’euros au mois de janvier. L’attaquant de 21 ans souffre de la concurrence du capitaine lyonnais Alexandre Lacazette et n’a pas encore réussi à se mettre beaucoup en évidence dans la capitale des Gaules, au contraire d’autres recrues hivernales comme Saïd Benrahma, Malick Fofana ou encore Nemanja Matic. Avec ce genre de buteur très jeune, il convient de rester prudent car l’adaptation peut parfois être longue, mais il sera intéressant de voir comment John Textor va réagir s’il reçoit une belle offre pour Gift Orban lors du mercato estival, un scénario loin d’être impossible.

A en croire les informations du journaliste Ignazio Genuardi, Bologne a notamment manifesté un réel intérêt pour recruter Gift Orban afin de compenser un éventuel départ de Joshua Zirkzee, courtisé par la Juventus Turin ou encore l’AC Milan après sa saison incroyable sous les ordres de Thiago Motta. Pour l’heure, aucune offre n’est évoquée mais l’intérêt de Bologne est à suivre de près car rappelons qu’il s’agit d’un club directement qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Avec cette qualification en plus de la possible vente de Zirkzee, le club italien aura donc les moyens de soumettre une belle offre à l’OL pour s’attacher les services de Gift Oban. La question est maintenant de voir à combien les dirigeants lyonnais vont fixer le prix du jeune buteur nigérian et surtout de voir si David Friio et John Textor ouvriront ou pas la porte à un départ de l’ancienne gâchette de La Gantoise.