OL ‍: Lacazette et l'Arabie Saoudite, tout se bouscule

Par Claude Dautel

Elu joueur du mois d'avril en Ligue 1, Alexandre Lacazette pourrait jouer dimanche contre Strasbourg son dernier match de Championnat sous le maillot de l'OL. Les rumeurs s'intensifient sur un possible transfert.

Oublié par Didier Deschamps, sans que l'on sache réellement pourquoi, mis à l'écart dans le Trophée du meilleur joueur de Ligue 1 par l'UNFP, Alexandre Lacazette a tout de même eu le petit plaisir d'avoir été élu meilleur joueur du mois d'avril. Cependant, le buteur vedette de l'Olympique Lyonnais sait qu'à 32 ans, et à un an de la fin de son contrat avec son club formateur, les prochaines semaines seront décisives pour son avenir. Et c'est dans ce contexte que Le Progrès confirme ce samedi qu'effectivement le départ d'Alexandre Lacazette pour le club saoudien d'Al Shabab ne serait pas une énorme surprise, le quotidien régional précisant qu'effectivement l'équipe de Saudi Pro League faisait le forcing pour recruter Lacazette, y compris en proposant d'inclure Habib Diallo dans l'opération. Cependant, rien n'est définitivement acquis dans ce dossier.

Lacazette hésite à quitter l'OL

Pour le buteur de l'Olympique Lyonnais, la tentation est forcément grande de rejoindre un club où son salaire sera très largement supérieur à ce qu'il gagne au sein du club de John Textor. Mais, Alexandre Lacazette doit aussi composer avec sa vie familiale et même de possibles objectifs sportifs qui pourraient lui tenir à coeur. « Sous contrat jusqu’en 2025 avec son club de cœur, Alexandre Lacazette a-t-il seulement envie d’une pige rémunératrice loin de ses racines, alors qu'il a connu un heureux événement en début d’année ? Ou peut-il envisager une prolongation pour aller chercher le record de but de Fleury Di Nallo sur ses dernières années de carrière ? », s'interroge le quotidien régional. Il se pourrait donc qu'à l'image d'Anthony Lopes, Alexandre Lacazette fasse aussi ses adieux au public lyonnais dimanche soir contre Strasbourg, avant évidemment une dernière sortie lors de la finale de la Coupe de France.