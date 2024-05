Cherki fait ses adieux à l’OL, son départ se précise

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Au contraire de Bradley Barcola ou encore de Castello Lukeba, Rayan Cherki est resté à l’OL malgré des sollicitations l’été dernier, et l’international espoirs français ne semble pas le regretter.

En fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais dans un an, Rayan Cherki a peut-être disputé son dernier match sous les couleurs du club rhodanien dimanche soir contre Strasbourg (2-1). Relégable au mois de novembre, l’OL a décroché sa qualification directe pour la phase de groupes de l’Europa League en battant les Alsaciens pendant que Lens a été accroché par Montpellier. Une folle remontée qui a fait chavirer le Groupama Stadium dimanche soir, ivre de bonheur après le penalty de la victoire inscrit par Alexandre Lacazette.

Interrogé par Free Ligue 1 sur la pelouse après le succès lyonnais, Rayan Cherki a tenu un discours qui ressemblait beaucoup à celui d’un joueur qui a vécu son dernier match sous les couleurs de son club formateur. Fier d’être resté à Lyon lorsque le club tanguait sérieusement, le milieu offensif de 20 ans a tenu à remercier tous ceux qui ont contribué à son développement en tant que joueur et en tant qu’homme. Au vu de ses mots, son départ lors du mercato estival ne semble plus faire aucun doute.

Rayan Cherki, un discours qui ressemble à des adieux

« C'est une dinguerie. Je leur ai parlé dans les vestiaires et je leur ai dit que même dans mes pires cauchemars et mes meilleurs rêves, je n’aurais jamais pu rêver un truc de fou comme ça. C'est une émotion que je n'ai jamais vécu et c'est pour ça que je suis resté. Je suis resté dans les pires moments du club et ça restera à jamais gravé dans mon cœur. J'aimerais remercier toutes les personnes que j'ai rencontrées à l'OL, je ne regretterai jamais d'être resté » a lancé Rayan Cherki, qui a peut-être dit adieu au Groupama Stadium et à l’Olympique Lyonnais dimanche soir. Malgré une nouvelle saison en dent de scie, l’international espoirs français, fortement pressenti pour disputer les Jeux Olympiques avec la France cet été, aura améliorer ses statistiques en 2023-2024 avec 3 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues.