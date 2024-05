OL ‍: Le prof d’EPS l’a scotché, Riolo l’attend au tournant

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Assuré de disputer la Ligue Europa la saison prochaine, l’Olympique Lyonnais a fait taire les critiques. Parmi ses détracteurs, Daniel Riolo reconnaît les compétences de l’entraîneur Pierre Sage qui devra confirmer la saison prochaine.

L’Olympique Lyonnais ne s’est pas contenté de garder sa septième place. Lors de la dernière journée de Ligue 1, le club rhodanien, vainqueur face à Strasbourg (2-1), a profité du nul entre Lens et Montpellier (2-2) pour arracher la sixième position ainsi qu’un billet pour la Ligue Europa. Personne n’aurait prédit un tel dénouement pour une équipe lanterne rouge plus tôt dans la saison. Cette incroyable remontée a bluffé Daniel Riolo, prêt à faire son mea-culpa sur l’entraîneur Pierre Sage.

🎙️ " Ils étaient derniers en décembre, remontent au classement et ils se retrouvent en coupe d'Europe."@DanielRiolo revient en détail sur l'impressionnante remontada de l'OL au classement. pic.twitter.com/O2qBs66wQC — After Foot RMC (@AfterRMC) May 19, 2024

« Lyon était dernier, ils ont eu trois coachs, ils ont pris un mec que personne ne connaissait et que j'avais appelé le prof d'EPS, ils remontent au classement, ils se retrouvent en Coupe d'Europe... Ils font un mercato qui est quand même intéressant, a commenté le journaliste de RMC. Toutes les recrues n'ont pas été extraordinaires mais ça a permis un nouvel élan dans le vestiaire, une mise en concurrence, un réveil de l'effectif. C'est aussi dû au rôle de ce coach que personne ne connaissait, sauf les génies. »

La nouvelle vie de Sage

« (...) Textor, beaucoup flippaient après son arrivée et ses premiers pas au club, a avoué l’observateur. Néanmoins, quand il a fallu claquer l'oseille il l'a mis sur la table. Ils sont allés prendre des joueurs. Je pense que la restructuration du club a aidé aussi, le rôle de David Friio a été important, ils ont pris quelqu'un pour diriger le côté administratif, ils ont remis des gens compétents à tous les postes et on a découvert Pierre Sage qui était un théoricien plus qu'un praticien. »

« C'est maintenant que sa nouvelle vie va commencer avec un mercato, des échanges permanents avec sa direction, la volonté chez lui de s'affirmer comme un vrai coach. Il va démarrer une saison et on va voir ce qu'il est capable de faire à la tête de cette équipe. C'est une aventure formidable pour lui », a annoncé Daniel Riolo, impatient de voir si Pierre Sage saura confirmer la saison prochaine.