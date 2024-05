Les trois priorités du mercato de l'OL révélées ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Qualification pour l’Europa League en poche, avenir de Pierre Sage scellé, l’OL va pleinement pouvoir se concentrer sur le mercato à venir.

L’Olympique Lyonnais a encore une finale de Coupe de France à jouer contre le Paris Saint-Germain dans une semaine, mais quoi qu’il arrive, l’équipe de Pierre Sage disputera la phase finale de l’Europa League grâce à la sixième place décrochée ce dimanche en Ligue 1. Après le succès contre Strasbourg, le patron John Textor a d’ailleurs sécurisé Pierre Sage, dont le contrat expirait au 30 juin, et qui va donc poursuivre sa mission à la tête des Gones. L’état-major de l’Olympique Lyonnais va sereinement pouvoir se tourner vers le mercato, principalement chapeauté par le responsable de la cellule de recrutement Matthieu Louis-Jean ainsi que par le directeur sportif David Friio.

La saison vient de se terminer, mais l’OL a déjà une idée bien précise des profils à recruter selon Hugo Guillemet. En live sur son compte Instagram, le spécialiste de l’Olympique Lyonnais pour le journal L’Equipe a dévoilé quelques précieuses informations. Selon lui, le club rhodanien veut en priorité recruter un défenseur central doté d’une très bonne relance, sans doute afin de l’associer à Jake O’Brien ou à Duje Caleta-Car la saison prochaine.

Plusieurs milieux de terrain pourraient également débarquer : un pur numéro six ainsi qu’un milieu relayeur sont susceptibles de débarquer, notamment afin de compenser un probable départ. Il s’agit de celui de Maxence Caqueret, pourtant sous contrat jusqu’en juin 2027, mais pour qui la porte semble ouverte. C’est également le cas pour Rayan Cherki, lui aussi candidat au départ, mais c’est moins une surprise puisque l’international espoirs français arrive en fin de contrat dans un an. Le mercato estival sera donc agité à Lyon, qui devra encore se renforcer pour faire bonne figure en Europa League et qui cherche donc prioritairement à se renforcer en défense centrale. Le milieu de terrain sera le second chantier des Gones, qui devraient en revanche très peu toucher à leur secteur offensif déjà bien fourni avec Orban, Lacazette, Baldé, Fofana, Nuamah ou encore Benrahma.